Чому і для чого ми розмовляємо самі з собою під час роботи пояснили психологи

Розмова з собою

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Миєте посуд і вголос перераховуєте, що ще потрібно зробити? Шукаючи ключі, повторюєте собі: «Так, спочатку перевірю сумку, потім кишені»? А під час прибирання раптом починаєте коментувати власні дії? Така звичка може здаватися дивною, особливо якщо в цей момент поруч нікого немає. Однак із погляду психології розмова із самим собою може виконувати цілком практичну функцію.

Внутрішній або озвучений монолог допомагає організовувати думки, концентруватися на поточному завданні та контролювати послідовність дій. Особливо помітним це може бути під час рутинної роботи, коли увага легко переключається на сторонні речі.

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Чому ми починаємо говорити самі з собою

Домашні справи часто виконуються майже автоматично. Поки людина прибирає квартиру, складає речі чи готує вечерю, її думки можуть бути далеко від того, що відбувається просто зараз.

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Саме тоді озвучування наступної дії може стати своєрідним «якорем» для уваги.

Наприклад: «Спочатку витру пил, потім пропилосошу, а після цього помию підлогу». Коли план не лише формується в голові, а й промовляється, людині може бути простіше дотримуватися визначеної послідовності.

Фактично ми перетворюємо власний голос на інструкцію для самих себе.

Саморозмова допомагає структурувати завдання

Уявімо звичайне генеральне прибирання. Потрібно змінити постіль, запустити пральну машину, прибрати кухню, розкласти речі, пропилососити й винести сміття.

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Якщо намагатися одночасно тримати весь цей список у голові, можна легко відволіктися або забути один із пунктів. Проговорювання окремих етапів допомагає розбити велике завдання на менші та зрозуміліші кроки.

Тому фрази на кшталт «кухня готова, тепер ванна» або «спочатку закінчу тут, а потім перейду до кімнати» можуть бути не безглуздим бурмотінням, а способом керувати власною увагою.

Це може підтримувати концентрацію

Саморозмова також здатна повертати увагу до поточного завдання. Коли ми промовляємо, що саме робимо або збираємося зробити, мозок отримує додатковий сигнал, пов’язаний із цією дією. Це може бути особливо корисним у ситуаціях, коли навколо багато подразників або необхідно виконати кілька справ поспіль.

Подібний принцип можна побачити не лише в побуті. Люди нерідко вголос повторюють важливу інформацію, коли намагаються щось запам’ятати, проговорюють етапи складної роботи або мотивують себе перед відповідальним завданням.

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Власний голос може впливати й на емоції

Розмова із собою стосується не тільки продуктивності. Значення має й те, як саме людина до себе звертається.

Порівняймо дві реакції на одну ситуацію. «Я знову нічого не встигаю, у мене ніколи нічого не виходить». І зовсім інша: «Справ справді багато. Зроблю спочатку найважливіше, а потім розберуся з рештою».

Обидві фрази є саморозмовою, але їхній емоційний ефект може суттєво відрізнятися. Конструктивні й підтримувальні формулювання здатні допомогти знизити напруження та повернути відчуття контролю над ситуацією. Тому важливо звертати увагу не тільки на сам факт розмови із собою, а й на її тон.

«Так, я можу це зробити»

Мотиваційна саморозмова знайома багатьом людям, навіть якщо вони ніколи не називали її саме так. Перед складним дзвінком ми можемо сказати собі: «Спокійно, просто поясни ситуацію». Перед тренуванням — «Ще трохи, я впораюся». А дивлячись на квартиру, яку потрібно прибрати, — «Не треба робити все одночасно. Почну з однієї кімнати». Такі прості фрази можуть допомогти перейти від хаотичних переживань до конкретної дії.

При цьому корисна саморозмова не обов’язково має бути надмірно оптимістичною. Фраза «Все чудово!» навряд чи допоможе, якщо людина справді виснажена. Набагато реалістичніше сказати: «Я втомився, тому зроблю найнеобхідніше, а решту залишу на завтра».

Чи нормально взагалі говорити із самим собою

Сам по собі факт того, що людина іноді вголос коментує власні дії, будує плани або підбадьорює себе, не означає, що з нею щось не так. Для багатьох це звичайний спосіб упорядкування думок.

Хтось веде весь діалог подумки, а комусь легше сформулювати думку, почувши її власним голосом. Особливо часто це може проявлятися, коли потрібно щось знайти, згадати, спланувати або виконати складну послідовність дій.

Водночас важливо відрізняти звичайну усвідомлену саморозмову від ситуацій, коли людина чує голоси, які сприймаються як чужі або неконтрольовані, особливо якщо вони викликають страх чи заважають повсякденному життю. У таких випадках варто звернутися по професійну медичну допомогу.

Як перетворити цю звичку на корисний інструмент

Якщо ви й так іноді розмовляєте із собою, можна використовувати це більш усвідомлено. Замість хаотичного коментування спробуйте формулювати конкретні наступні кроки: «Що я роблю зараз?», «Яке завдання буде наступним?», «Що справді потрібно закінчити сьогодні?»

Так само варто стежити за мовою, якою ви оцінюєте власні помилки. Замість «Який же я неорганізований» продуктивнішою може бути фраза: «Я відволікся. Повертаюся до того, що робив». Різниця здається невеликою, але в першому випадку людина оцінює себе, а в другому — визначає проблему й одразу формулює наступну дію.

Тож не поспішайте соромитися власного монологу

Якщо під час миття посуду, складання одягу або прибирання ви раптом помічаєте, що вголос обговорюєте із собою наступний крок, причин ніяковіти немає.

Такий монолог може виконувати функцію простого інструменту самоорганізації, допомагати втримувати увагу, пам’ятати про наступну дію, структурувати великий список справ і навіть трохи легше справлятися з напруженням.

Іноді фраза «Так, що в мене далі?» — це не дивна звичка, а цілком практичний спосіб повернути мозок до справи.

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