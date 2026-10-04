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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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"РФ має відповідати за цю ескалацію": Зеленський відреагував на удари по мосту

Протягом ночі росіяни випустили по Україні 135 ударних дронів, понад 50 із них — реактивні, зазначив президент.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий удар по мосту у Києві, а також на атаки в інших містах.

Про це йдеться у Телеграм президента.

«Сьогодні вранці росіяни знову вдарили дроном по Північному мосту в Києві. Атакували дронами звичайний склад медичних препаратів у Сумах. Одна людина, на жаль, загинула. У Дніпрі вдарили по підприємству звʼязку. Шість людей поранено внаслідок цих ударів» — зазначив він.

За його даними, протягом ночі росіяни випустили по Україні 135 ударних дронів, понад 50 із них — реактивні.

«І серед головних цілей цих терористів, як завжди, звичайні житлові будинки, критична інфраструктура — все, що формує звичайне повсякденне життя. Є відключення світла у громадах. Наші служби працюють на місцях. Важливо, щоб Україна не була наодинці проти цього терору… Росія має відповідати за цю ескалацію», — додав він.

Атаки по Україні 4 жовтня — що відомо

Сьогодні ворог завдав удару по середмістю Дніпра. Спалахнула пожежа. Росіяни атакували приміщення компанії зв’язку. На місці працюють усі екстрені служби.

У Києві лунали вибухи — ворог випустив дрони. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про чергове влучання у Північний міст.

Російські загарбники завдали ударів керованими авіабомбами по Зарічному району Сум. Кількість поранених зросла до семи. Одна людина загинула.

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