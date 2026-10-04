У Дніпрі лунали вибухи / © Getty Images

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Сьогодні, 4 жовтня, окупанти вдарили по середмістю Дніпра.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

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«Ворог завдав удару по середмістю Дніпра. Спалахнула пожежа. Росіяни атакували приміщення компанії зв’язку. На місці працюють усі екстрені служби», — коротко зазначив він.

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На місці атаки / © Олександр Ганжа

Раніше повідомлялося, що у Києві зафіксували наслідки ранкової атаки. Зокрема, у Дніпровському районі уламки БпЛА впали на дах приватного житлового будинку. Також в цьому районі уламки впали на відкритій територій біля дороги.

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