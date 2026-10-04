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Росіяни зрання вгатили по обласному центру — нові деталі (оновлено)
У Дніпрі прогриміли вибухи на тлі оголошеної тривоги. Росіяни атакували приміщення компанії зв’язку.
Сьогодні, 4 жовтня, окупанти вдарили по середмістю Дніпра.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.
«Ворог завдав удару по середмістю Дніпра. Спалахнула пожежа. Росіяни атакували приміщення компанії зв’язку. На місці працюють усі екстрені служби», — коротко зазначив він.
Раніше повідомлялося, що у Києві зафіксували наслідки ранкової атаки. Зокрема, у Дніпровському районі уламки БпЛА впали на дах приватного житлового будинку. Також в цьому районі уламки впали на відкритій територій біля дороги.
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