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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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480
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Росіяни зрання вгатили по обласному центру — нові деталі (оновлено)

У Дніпрі прогриміли вибухи на тлі оголошеної тривоги. Росіяни атакували приміщення компанії зв’язку.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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У Дніпрі лунали вибухи

У Дніпрі лунали вибухи / © Getty Images

Сьогодні, 4 жовтня, окупанти вдарили по середмістю Дніпра.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

«Ворог завдав удару по середмістю Дніпра. Спалахнула пожежа. Росіяни атакували приміщення компанії зв’язку. На місці працюють усі екстрені служби», — коротко зазначив він.

На місці атаки / © Олександр Ганжа

На місці атаки / © Олександр Ганжа

Раніше повідомлялося, що у Києві зафіксували наслідки ранкової атаки. Зокрема, у Дніпровському районі уламки БпЛА впали на дах приватного житлового будинку. Також в цьому районі уламки впали на відкритій територій біля дороги.

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