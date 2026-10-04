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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Екстра-ліга з футзалу 2026/2027 — ексклюзивно на Київстар ТБ Актуально

З 29 серпня стартує регулярний чемпіонат України з футзалу сезону 2026/2027 — Betking Екстра-ліга. Усі матчі сезону ексклюзивно транслюватимуться на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ.

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Екстра-ліга з футзалу 2026/2027 — ексклюзивно на Київстар ТБ

У новому сезоні за чемпіонство змагатимуться 10 українських команд: «ХІТ», «Сокіл», «Ураган», SkyUp Futsal, «Атлетик Футзал», «Суха Балка», «Альянс», «Фантом», «Агромат» та «Авалон».

Серед гравців, за якими особливо варто стежити цього сезону, — Владислав Первєєв, Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Петро Шотурма та Давид Калашник.

У межах регулярного чемпіонату відбудеться 90 матчів, а до 32 поєдинків заплановано в раунді плей-оф. Окрім цього, глядачі зможуть стежити за матчами національних чоловічої та жіночої збірних України. У межах кваліфікації до чемпіонату світу 2028 року буде доступний основний раунд за участю чоловічої збірної (4 матчі) та, за умови виходу команди, плейоф основного раунду (до 2 матчів), а також товариські зустрічі. Жіноча збірна зіграє в елітному раунді кваліфікації до Євро-2027 (3 матчі) та, за умови проходження далі, у плейоф (до 2 матчів). Також до переліку трансляцій увійдуть товариські матчі та матчі Кубка націй.

Трансляції проходитимуть у HD-якості з українськими коментарями.

Два матчі кожного туру також транслюватимуться на YouTube-каналі Київстар ТБ Спорт.

Перегляд доступний за підпискою в усіх платних пакетах Київстар ТБ для користувачів незалежно від мобільного оператора чи інтернет-провайдера. Абоненти Київстар із Суперсилою Київстар ТБ можуть дивитися матчі без додаткової оплати.

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