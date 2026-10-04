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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Курс валют на 4 жовтня — долар здорожчав

Офіційний курс гривні на неділю, 4 жовтня, залишиться таким самим, як у суботу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Долар додав у ціні

Долар додав у ціні / © Pixabay

Національний банк України оприлюднив курс валют на неділю, 4 жовтня. Вартість долара США підвищилася на 15 копійок. Натомість показники євро та злотого впали — кожен на 2 копійки.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 44,83 (+15 копійок)

Курс євро
1 євро — 50,69 (-2 копійки)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,59 (-2 копійки)

Раніше повідомлялося, що експерти прогнозують у жовтні девальвацію гривні до долара. Зокрема, Андрій Забловський говорить, що курсовий коридор на міжбанківському ринку на кінець жовтня буде в межах 45–45,3 грн/долар (+30 коп.), готівковий ринок — до 45,5 грн/долар у продажу.

Олег Пендзин розглянув два варіанти: реалістичний і песимістичний. За першим курс долара у жовтні залишиться в межах 45-45,5 грн/долар. За другим (низька ймовірність) — зросте до 50 грн/долар.

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