Долар додав у ціні / © Pixabay

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Національний банк України оприлюднив курс валют на неділю, 4 жовтня. Вартість долара США підвищилася на 15 копійок. Натомість показники євро та злотого впали — кожен на 2 копійки.



Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 44,83 (+15 копійок)



Курс євро

1 євро — 50,69 (-2 копійки)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,59 (-2 копійки)

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Раніше повідомлялося, що експерти прогнозують у жовтні девальвацію гривні до долара. Зокрема, Андрій Забловський говорить, що курсовий коридор на міжбанківському ринку на кінець жовтня буде в межах 45–45,3 грн/долар (+30 коп.), готівковий ринок — до 45,5 грн/долар у продажу.

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Олег Пендзин розглянув два варіанти: реалістичний і песимістичний. За першим курс долара у жовтні залишиться в межах 45-45,5 грн/долар. За другим (низька ймовірність) — зросте до 50 грн/долар.

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