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Курс валют на 4 жовтня — долар здорожчав
Офіційний курс гривні на неділю, 4 жовтня, залишиться таким самим, як у суботу.
Національний банк України оприлюднив курс валют на неділю, 4 жовтня. Вартість долара США підвищилася на 15 копійок. Натомість показники євро та злотого впали — кожен на 2 копійки.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,83 (+15 копійок)
Курс євро
1 євро — 50,69 (-2 копійки)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,59 (-2 копійки)
Раніше повідомлялося, що експерти прогнозують у жовтні девальвацію гривні до долара. Зокрема, Андрій Забловський говорить, що курсовий коридор на міжбанківському ринку на кінець жовтня буде в межах 45–45,3 грн/долар (+30 коп.), готівковий ринок — до 45,5 грн/долар у продажу.
Олег Пендзин розглянув два варіанти: реалістичний і песимістичний. За першим курс долара у жовтні залишиться в межах 45-45,5 грн/долар. За другим (низька ймовірність) — зросте до 50 грн/долар.