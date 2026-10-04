4 знаки китайського гороскопу отримають 4 жовтня несподіваний поштовх від долі

Китайський гороскоп / © Pexels

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Для чотирьох знаків китайського гороскопу від неділі, 4 жовтня, може розпочатися значно спокійніший період. Астрологи вважають, що день Металевої Свині допоможе залишити частину труднощів позаду та повернути впевненість у власних силах.

Про це повідомило видання Yourtango.

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Енергію Свині пов’язують з оптимізмом, тоді як Метал символізує рішучість і сміливість. На тлі місяця Вогняного Півня представники кількох знаків можуть відчути, що справи нарешті починають рухатися простіше.

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Свиня

Для Свині 4 жовтня може стати особливо активним днем. Важливо не розпорошуватися та зосередитися на справах, які вже були заплановані. Астрологи радять уважніше придивлятися до проблем: деякі з них можуть несподівано перетворитися на нові можливості, зокрема фінансові.

Коза

Козі може стати легше після емоційно напруженого періоду. Звільнившись від накопиченого стресу, представники цього знака зможуть ясніше побачити подальші кроки та повернутися до планів, які довго відкладали.

Мавпа

Мавпа може знайти нестандартний вихід із ситуації, яка тривалий час її стримувала. Цього дня представники знака здатні діяти самостійніше та показати іншим, що їхній підхід теж може бути ефективним.

Змія

Для Змії головною темою дня можуть стати стосунки з близькою людиною. Астрологи припускають, що представники знака наважаться першими відновити спілкування з другом, з яким останнім часом віддалилися одне від одного. Відверта розмова може стати першим кроком до повернення довіри.

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Нагадаємо, астрологи попередили, вихідні 3 та 4 жовтня, які припадають на один місячний день, — не найпростіший час у місячному календарі, але це не означає, що їх не можна прожити не тільки повноцінно, а й з користю та навіть задоволенням.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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