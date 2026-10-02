Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 3–4 жовтня

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У суботу та неділю, 3 та 4 жовтня, на нас може чекати безліч випробувань, з яких, однак, можна вийти з гордо піднятою головою. Більшість із них стосується наших стосунків із людьми, яких ми вважаємо близькими — друзями, коханими та родичами.

Саме про них ми можемо дізнатися неприємні речі, які свідчать про те, що вони ставляться до нас зовсім не так, як хочуть показати або як нам би того хотілося. Важливо пам’ятати про те, що не завжди таке викриття є негативним фактором — трапляється, що воно дозволяє позбутися баласту, який ускладнює наше життя, тому ставитися до цього потрібно по-філософськи — тобто спокійно й без емоцій, хоч, можливо, це й буде непросто.

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Дратівливість, яку ми можемо відчувати в цей час, досить швидко переростає в агресію, тому цими днями — втім, як і завжди — дуже важливо тримати себе в руках. На прохання про допомогу слід відгукнутися охоче, але самостійно — без дозволу — втручатися в чужий особистий простір не слід — у такому разі великий ризик без вини стати винними у всьому, що сталося.

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Також у спілкуванні наші слова можуть бути сприйняті в значенні, протилежному тому, яке ми в них вкладали, що призведе до суперечок через непорозуміння.

Кому пощастить у такий непростий час?

Овен

Овнам, які — як і решта знаків зодіакального кола — будуть схильні до численних спокус, необхідно стримувати емоції, не дозволяючи собі розслабитися та піддатися своїм інстинктам. Зате, якщо їм це вдасться, вони зможуть провести вихідні в тиші, спокої та задоволенні, а це не так мало, як може здатися на перший погляд.

Поки інші перейматимуться з найрізноманітніших — як реальних, так і уявних — приводів, представники цього знака зможуть відпочити від негативу та вже до понеділка відновити сили.

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Скорпіон

Скорпіонам, які вже давно хочуть налагодити стосунки з близькою людиною, але не знають, як саме це зробити, зірки подарують чудову нагоду для примирення. До того ж, як не дивно це прозвучить, але робити для цього їм нічого не доведеться: достатньо буде відпустити ситуацію і зачекати, поки все владнається нібито само собою — без активних дій з їхнього боку.

У результаті обставини складуться так, що близька людина сама знайде спосіб налагодити стосунки, які вже здавалися всім безнадійними.

Водолій

Водоліїв, які вже давно шукають вихід зі складної професійної ситуації, цими днями ніби осяє натхнення: вони зрозуміють, як саме їм зараз слід діяти. Ідея не буде новою — у минулому представники цього знака часто використовували її у своїй творчій діяльності, а цього разу настав час застосувати її у своєму житті.

Щоб це зрозуміти, їм потрібно провести вихідні в тиші та спокої: коли ніхто не буде їх відволікати, вони зможуть зосередитися на розв’язанні цього — дуже важливого для них завдання — і знайти єдино правильний вихід.

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