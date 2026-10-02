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У білій сукні зі сріблястим декором і туфлях кольору металік: Бріжит Макрон на урочистому бенкеті в Мадриді
Перша леді Франції продемонструвала елегантний вечірній образ на прийманні, яке влаштувало іспанське королівське подружжя.
Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит Макрон під час офіційного візиту до Іспанії відвідали урочистий бенкет, який на їхнб часть влаштували король Філіп VI та королева Летиція.
Бріжит сяяла цього вечора у довгій білі сукні-колоні з круглою горловиною, яке по боках і на рукавах було розшите сріблястим декором. Ззаду на спідниці вбрання мало розріз.
Аутфіт пані Макрон доповнила гостроносими туфлями кольору металік на шпильках. У руці вона тримала невеликий сріблястий клатч-футляр.
Перша леді зробила елегантну вечірню зачіску, залишивши чубчик обрамляти обличчя, і макіяж з акцентом на очах. Вуха вона прикрасила сережками з камінням, а руки — каблучками.
Еммануель Макрон з’явився на бенкеті у класичному фраку з білою сорочкою, жилетом і краваткою-метеликом. Президент також одягнув церемоніальний ланцюг та орденську стрічку.
Нагадаємо, Бріжит Макрон на церемонії привітання у Королівському палаці в Мадриді постала в елегантному ніжно-рожевому вбранні від Louis Vuitton.