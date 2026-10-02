У білій сукні зі сріблястим декором і туфлях кольору металік: Бріжит Макрон на урочистому бенкеті в Мадриді

Королева Летиція, Еммануель Макрон, король Філіп VI та Бріжит Макрон / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит Макрон під час офіційного візиту до Іспанії відвідали урочистий бенкет, який на їхнб часть влаштували король Філіп VI та королева Летиція.

Королева Летиція, Еммануель Макрон, король Філіп VI та Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит сяяла цього вечора у довгій білі сукні-колоні з круглою горловиною, яке по боках і на рукавах було розшите сріблястим декором. Ззаду на спідниці вбрання мало розріз.

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Королева Летиція, Еммануель Макрон, король Філіп VI та Бріжит Макрон / © Associated Press

Аутфіт пані Макрон доповнила гостроносими туфлями кольору металік на шпильках. У руці вона тримала невеликий сріблястий клатч-футляр.

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Перша леді зробила елегантну вечірню зачіску, залишивши чубчик обрамляти обличчя, і макіяж з акцентом на очах. Вуха вона прикрасила сережками з камінням, а руки — каблучками.

Королева Летиція, Еммануель Макрон, король Філіп VI та Бріжит Макрон / © Associated Press

Еммануель Макрон з’явився на бенкеті у класичному фраку з білою сорочкою, жилетом і краваткою-метеликом. Президент також одягнув церемоніальний ланцюг та орденську стрічку.

Королева Летиція, Еммануель Макрон, король Філіп VI та Бріжит Макрон / © Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон на церемонії привітання у Королівському палаці в Мадриді постала в елегантному ніжно-рожевому вбранні від Louis Vuitton.

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