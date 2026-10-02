Дженніфер Лопес прийшла на показ із парасолькою та порушила правило першого ряду

Дженніфер Лопес / © Getty Images

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57-річна Дженніфер Лопес опинилася в центрі уваги на показі Stella McCartney в рамках Тижня моди в Парижі. Зірка прийшла на показ у ефектному коричневому образі, однак привернула увагу не лише своїм вбранням.

Показ відбувався просто неба біля посольства Великої Британії, а під час заходу пішов дощ. Лопес завбачливо взяла з собою чорну парасольку й розгорнула її, сидячи в першому ряду.

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Як пише InStyle, незабаром співробітникам довелося попросити співачку прибрати аксесуар, оскільки парасолька затуляла огляд гостям, які сиділи позаду неї. У підсумку Дженніфер залишилася без захисту від дощу і продовжила спостерігати за показом.

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Для виходу у світ Лопес обрала ефектний образ шоколадно-коричневого відтінку. На ній був костюм зі спідницею-олівцем і приталеним топом з баскою, шкіряним поясом та хутряною обробкою. Вона доповнила образ об’ємним хутряним палантином, клатчем та гостроносими туфлями темно-карамельного відтінку.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес продемонструвала стильний образ у Мілані. Вона була в джинсах-кльош і прозорих мюлях.

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