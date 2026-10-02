ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
288
Час на прочитання
1 хв

Дженніфер Лопес прийшла на показ із парасолькою та порушила правило першого ряду

Зірка опинилася в незручній ситуації на Тижні моди в Парижі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Getty Images

57-річна Дженніфер Лопес опинилася в центрі уваги на показі Stella McCartney в рамках Тижня моди в Парижі. Зірка прийшла на показ у ефектному коричневому образі, однак привернула увагу не лише своїм вбранням.

Показ відбувався просто неба біля посольства Великої Британії, а під час заходу пішов дощ. Лопес завбачливо взяла з собою чорну парасольку й розгорнула її, сидячи в першому ряду.

Як пише InStyle, незабаром співробітникам довелося попросити співачку прибрати аксесуар, оскільки парасолька затуляла огляд гостям, які сиділи позаду неї. У підсумку Дженніфер залишилася без захисту від дощу і продовжила спостерігати за показом.

Для виходу у світ Лопес обрала ефектний образ шоколадно-коричневого відтінку. На ній був костюм зі спідницею-олівцем і приталеним топом з баскою, шкіряним поясом та хутряною обробкою. Вона доповнила образ об’ємним хутряним палантином, клатчем та гостроносими туфлями темно-карамельного відтінку.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес продемонструвала стильний образ у Мілані. Вона була в джинсах-кльош і прозорих мюлях.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie