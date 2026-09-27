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- Шоу-бізнес
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У джинсах-кльош і прозорих мюлях: Дженніфер Лопес продемонструвала стильний образ у Мілані
Співачка вкотре підтвердила статус модної ікони.
Дженніфер Лопес потрапила до об’єктивів папараці у Мілані. Зірка вийшла з будівлі, привітала фотографів з усмішкою і помахала їм рукою.
Зірка мала стильний вигляд у білій сорочці вільного крою з розстебнутими кількома верхніми ґудзиками, підкоченими рукавами до ліктів. Джен заправила сорочку у блакитні джинси з високим посадженням, які щільно облягали стегна та мали широкі розкльошені холоші.
Лук вона доповнила прозорими мюлями, великою темно-коричневою сумкою з короткими ручками й золотистою фурнітурою, а також масивними сонцезахисними окулярами. На руках у співачки був лаконічний годинник і золота каблучка.
У Лопес було розпущене волосся, макіяж з нюдовою помадою і французький манікюр.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес на показ Dolce & Gabbana у Мілані прийшла в ефектному чорному костюмі-трійці.