ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
1 хв

У джинсах-кльош і прозорих мюлях: Дженніфер Лопес продемонструвала стильний образ у Мілані

Співачка вкотре підтвердила статус модної ікони.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес потрапила до об’єктивів папараці у Мілані. Зірка вийшла з будівлі, привітала фотографів з усмішкою і помахала їм рукою.

Зірка мала стильний вигляд у білій сорочці вільного крою з розстебнутими кількома верхніми ґудзиками, підкоченими рукавами до ліктів. Джен заправила сорочку у блакитні джинси з високим посадженням, які щільно облягали стегна та мали широкі розкльошені холоші.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Лук вона доповнила прозорими мюлями, великою темно-коричневою сумкою з короткими ручками й золотистою фурнітурою, а також масивними сонцезахисними окулярами. На руках у співачки був лаконічний годинник і золота каблучка.

У Лопес було розпущене волосся, макіяж з нюдовою помадою і французький манікюр.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес на показ Dolce & Gabbana у Мілані прийшла в ефектному чорному костюмі-трійці.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie