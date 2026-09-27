В оригінальних костюмах зі спідницями і краватками: Демі Мур з наймолодшою донькою прийшла на церемонію

Таллула Вілліс і Демі Мур / © Getty Images

Реклама

Демі Мур разом із наймолодшою донькою Таллулою Вілліс відвідала щорічну церемонію нагородження Step Up’s 2026 Inspiration Awards, яка відбулася у культурному центрі Skirball у Лос-Анджелесі. Цього вечора акторка також стала однією з почесних лауреаток заходу.

Для спільного виходу мама і донька обрали схожі костюми від бренду Thom Browne зі спідницями, створивши ефектні парні луки у стилі шкільної форми.

Реклама

63-річна Демі постала в авангардному костюмі з незвичайним принтом, що нагадував мальовничий пейзаж. Комплект складався з приталеного жакета та плісованої спідниці до колін із асиметричним подолом. Під жакет зірка одягла блакитну сорочку з принтом-пейзажем і смугасту краватку.

Реклама

Таллула Вілліс і Демі Мур / © Getty Images

Аутфіт Мур доповнили білі шкарпетки з червоно-синіми смужками, бірюзово-білі туфлі з ремінцями й гострими носками, біла сумка, окуляри у чорній оправі і сережки-кільця. У неї було ідеально рівне укладання, макіяж х акцентом на очах і червоний манікюр.

32-річна Таллула обрала картатий сірий костюм із жакетом, жилетом і плісованою спідницею, а також білу сорочку і смугасту краватку. Взута вона була у білі туфлі, а в руці тримала кумедну чорну сумку у формі кролика з пухнастим хвостом.

Донька акторки доповнила образ овальними сонцезахисними окулярами. Вона зробила хвилясту зачіску, макіяж з кораловою помадою і рожевий манікюр.

Нагадаємо, Демі Мур підкорила Тиждень моди в Нью-Йорку ажурним топом, зв’язаним гачком.

Реклама

Новини партнерів