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У сливовій сукні з баскою: перша леді Китаю в елегантному аутфіті постала на чаюванні у Білого дому
Пен Ліюань з’явилася у гостях у Трампів у гарному вбранні.
Президент Китаю Сі Цзіньпін та його дружина Пен Ліюань перед своїм поверненням додому завітали на чаювання до Білого дому, яке для них влаштували президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп. Після цього вони разом відвідали Національний архівний музей у Вашингтоні.
Пен Ліюань з’явилася цього дня в елегантній приталеній сукні міді насиченого сливового відтінку. Вбрання мало довгі рукави, комір-стійку з білою V-подібною облямівкою, асиметричну баску, клапани для кишень, блискавку-застібку ззаду і розріз на спідниці. Талію перша леді підкреслила тонким ремінцем в тон.
Аутфіт Ліюань доповнила класичними чорними туфлями-човниками на підборах. У вухах у неї були перлинні сережки-пусети, а на руці — золота каблучка з діамантами. Волосся вона зібрала у високу об’ємну зачіску, а в макіяжі зробила акцент на очах і нанесла на губи глянцевий блиск.
Нагадаємо, Пен Ліюань на державну вечерю у Білому домі одягла червону сукню вільного А-силуету. з невеликим V-подібним вирізом на високому комірі.