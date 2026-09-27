У сливовій сукні з баскою: перша леді Китаю в елегантному аутфіті постала на чаюванні у Білого дому

Сі Цзіньпін, Пен Ліюань, Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Реклама

Президент Китаю Сі Цзіньпін та його дружина Пен Ліюань перед своїм поверненням додому завітали на чаювання до Білого дому, яке для них влаштували президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп. Після цього вони разом відвідали Національний архівний музей у Вашингтоні.

Сі Цзіньпін, Пен Ліюань, Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Сі Цзіньпін, Пен Ліюань, Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Пен Ліюань з’явилася цього дня в елегантній приталеній сукні міді насиченого сливового відтінку. Вбрання мало довгі рукави, комір-стійку з білою V-подібною облямівкою, асиметричну баску, клапани для кишень, блискавку-застібку ззаду і розріз на спідниці. Талію перша леді підкреслила тонким ремінцем в тон.

Реклама

Сі Цзіньпін, Пен Ліюань, Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Пен Ліюань і Меланія Трамп / © Associated Press

Аутфіт Ліюань доповнила класичними чорними туфлями-човниками на підборах. У вухах у неї були перлинні сережки-пусети, а на руці — золота каблучка з діамантами. Волосся вона зібрала у високу об’ємну зачіску, а в макіяжі зробила акцент на очах і нанесла на губи глянцевий блиск.

Реклама

Пен Ліюань / © Associated Press

Пен Ліюань і Сі Цзіньпін / © Associated Press

Нагадаємо, Пен Ліюань на державну вечерю у Білому домі одягла червону сукню вільного А-силуету. з невеликим V-подібним вирізом на високому комірі.

Новини партнерів