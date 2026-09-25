У червоній сукні і з перлами: перша леді Китаю у яскравому образі з’явилася у Білому домі

Сі Цзіньпін, Пен Ліюань, Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп влаштували державну вечерю на честь візиту до Вашингтона президента Китаю Сі Цзіньпіна та його дружини Пен Ліюань.

Сі Цзіньпін, Пен Ліюань, Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

На заході перша леді Китаю постала у довгій червоній сукні вільного А-силуету. Вбрання мало лаконічний крій, невеликий V-подібний виріз на високому комірі та довгі рукави, які розширювалися донизу.

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Сі Цзіньпін, Пен Ліюань, Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Яскраве вбрання Пен Ліюань доповнила перлинним намистом із двох ниток та сережками-підвісками з перлинами. У руках вона тримала прямокутний чорний оксамитовий клатч, прикрашений великою золотою застібкою у вигляді орнаменту.

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Сі Цзіньпін, Пен Ліюань, Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Волосся перша леді зібрала у високу об’ємну зачіску, а в макіяжі підкреслила очі чорними стрілками та нанесла на губи помаду бежевого відтінку.

Її чоловік Сі Цзіньпін постав перед фотографами у чорному костюмі в традиційному китайському стилі з коміром-стійкою. Поруч із подружжям позували Дональд Трамп у смокінгу та Меланія Трамп у контрастному чорно-білому ансамблі.

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