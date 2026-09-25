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У червоній сукні і з перлами: перша леді Китаю у яскравому образі з’явилася у Білому домі
Дружина Сі Цзіньпіна обрала для урочистого приймання у Білому домі елегантне вбрання.
Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп влаштували державну вечерю на честь візиту до Вашингтона президента Китаю Сі Цзіньпіна та його дружини Пен Ліюань.
На заході перша леді Китаю постала у довгій червоній сукні вільного А-силуету. Вбрання мало лаконічний крій, невеликий V-подібний виріз на високому комірі та довгі рукави, які розширювалися донизу.
Яскраве вбрання Пен Ліюань доповнила перлинним намистом із двох ниток та сережками-підвісками з перлинами. У руках вона тримала прямокутний чорний оксамитовий клатч, прикрашений великою золотою застібкою у вигляді орнаменту.
Волосся перша леді зібрала у високу об’ємну зачіску, а в макіяжі підкреслила очі чорними стрілками та нанесла на губи помаду бежевого відтінку.
Її чоловік Сі Цзіньпін постав перед фотографами у чорному костюмі в традиційному китайському стилі з коміром-стійкою. Поруч із подружжям позували Дональд Трамп у смокінгу та Меланія Трамп у контрастному чорно-білому ансамблі.