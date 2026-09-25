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Україна домовляється зі США про виробництво ракет для Patriot: ЗМІ дізналися деталі переговорів
За інформацією ЗМІ, Україна домовляється зі США про ліцензії на випуск ракет до «Петріотів» PAC-2 та PAC-3.
Україна працює над отриманням ліцензій на виробництво ракет для американських систем протиповітряної оборони Patriot. Наразі тривають переговори зі США з цього питання.
Про це повідомляють джерела в Офісі президента видання «Суспільне».
У виданні зауважують, що йдеться як про PAC-2, так і про новіші PAC-3.
Також зазначається, що Україна веде переговори з низкою компаній, які виробляють компоненти для ракет різних типів.
PAC-2 є старішою модифікацією ракети для Patriot. Основним виробником є американська компанія Raytheon, яка також має спільне виробництво з німецькою MBDA Deutschland.
PAC-3 є новішими ракетами, призначеними, зокрема, для перехоплення балістичних цілей. Основним виробником є американська Lockheed Martin. Також ці ракети виробляють у Японії на потужностях Mitsubishi Heavy Industries.
«Епопея» з наданням Україні ліцензії на виробництво ракет до Patriot
Нагадаємо, у липні цього року під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Анкарі президент США Дональд Трамп пообіцяв Україні ліцензію на виготовлення ракет-перехоплювачів до Patriot.
10 серпня видання Telegraph написало, що Трамп переглянув своє рішення про надання Україні ліцензії на виробництво ракет для комплексів Patriot через побоювання щодо витоку технологій до РФ.
22 вересня, Трамп ухильно заявив, що обговорить на зустрічі із Зеленським постачання Україні ракет до Patriot і ліцензії на їхнє виробництво.
Проте після зустрічі у Держдепі уточнили, що Сполучені Штати досі не ухвалили остаточного рішення щодо виробництва ракет для ЗРК Patriot на території України.
Тим не менш, сьогодні Володимир Зеленський неочікувано заявив, що Трамп ухвалив остаточне рішення щодо передавання Україні ліцензій на виробництво ракет для систем ППО Patriot.