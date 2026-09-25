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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Patriot для України: стало відомо, яке рішення ухвалив Трамп

Зеленський розповів про рішення президента США щодо можливості виробництва в Україні ракет для американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп ухвалив остаточне рішення щодо передавання Україні ліцензій на виробництво ракет для систем ППО Patriot.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

З його слів, Трамп повідомив йому про це рішення під час їхньої останньої зустрічі.

«Так, я ухвалив остаточне рішення, ліцензії для виробництва ракет Patriot Україна отримає», — цитує Зеленський слова Трампа.

Patriot для України

Нагадаємо, Трамп ухильно заявив, що обговорить на зустрічі із Зеленським постачання Україні ракет до Patriot і ліцензії на їхнє виробництво.

10 серпня видання Telegraph написало, що Трамп переглянув своє рішення про надання Україні ліцензії на виробництво ракет для комплексів Patriot через побоювання щодо витоку технологій до РФ.

Напередодні Зеленський повідомив про домовленість щодо пакету ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Водночас він не розкрив, з ким саме Україна досягла цієї домовленості.

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