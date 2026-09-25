Хто замінить Кравченка після його втечі: Зеленський відповів, чи подаватиме кандидатуру Ковальського

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання про те, чи планує він подавати кандидатуру виконувача обов’язки генпрокурора України Антона Ковальського на остаточне призначення цю посаду.

Про це заявив глава держави сказав під час спілкування з журналістами.

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«Антон Ковальський є в.о. генпрокурора України. Щодо кандидатів на посаду генпрокурора України, я ще жодної зустрічі, жодного спілкування не проводив», — відповів президент на запитання медіа.

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Нагадаємо, 17 вересня Зеленський призначив Ковальського в.о. генпрокурора. Раніше Ковальський очолював Чернівецьку та Хмельницьку обласні прокуратури.

«Центр протидії корупції» зауважував, що призначення Ковальського відбулося без конкурсу, а до декларацій та оточення посадовця є питання. Також ЗМІ та антикорупційники звертали увагу на зв’язки його колишніх заступників та підлеглих із одіозними фігурами та скандалами.

Де зараз ексгенпрокурор Руслан Кравченко

За даними розслідування «Української правди» Михайла Ткача, колишній генпрокурор Руслан Кравченко зареєстрував місце проживання у Відні за адресою офісної компанії CS Corporate Services GmbH, яка надає юридичні адреси для фірм. Журналісти припускають, що таким чином Кравченко і його дружина могли приховати своє реальне житло в Австрії, де також мешкають інші колишні українські високопосадовці (Олександр Тупицький, Кирило Шевченко, Андрій Холодов), оскільки ця країна за певних умов не видає підозрюваних Україні.

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