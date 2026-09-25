МіГ-31, Су-30 і Ту-134: винищувачі Фінляндії і Швеції перехопили російську ескадрилью

Gripen.

Реклама

Напередодні, 24 вересня, винищувачі ВПС Фінляндії і Швеції перехопили, а також ідентифікували ескадрилью російських військових літаків у міжнародному повітряному просторі у Балтійському морі. Це був їхній перший спільний політ.

Про це повідомили Повітряні сили Фінляндії, повідомляють видання 20minutos і YLE.

Реклама

Російська ескадрилья складалася з транспортного літака Ту-134 і невстановленої кількості винищувачів МіГ-31 і Су-30, які були перехоплені під час польоту в міжнародному повітряному просторі над Фінською затокою.

Реклама

Зауважимо, що місія з ідентифікації за участі фінських винищувачів F/A-18 Hornet і шведських JAS 39 Gripen відбулася в межах служби швидкого реагування (QRA) обох країн. Її завдання — контроль повітряного простору та захист територіальної цілісності держав.

Місяць тому Фінляндія та Швеція домовилися посилити співпрацю у сфері протиповітряної оборони. Йдеться про зміцнення безпеки в північному регіоні та на східному фланзі НАТО на тлі зростання напруженості у відносинах із Росією після початку війни в Україні.

«Посилена співпраця, що розпочалося цієї осені, дозволяє проводити спільні місії з ідентифікації та дає змогу винищувачам, що перебувають у стані швидкого реагування, діяти з авіабаз один одного», — заявив заступник начальника штабу Командування ВПС Фінляндії Веса Мянтиля.

Провокації РФ — останні новини

Днями російський вертоліт Мі-8 залетів до Польщі та перебував там менше однієї хвилини. Військові заявили, що політ борта відстежували радіолокаційні системи збройних сил. Водночас інцидент свідчить про те, що РФ вкотре перевіряє боєготовність протиповітряної оборони країни.

Реклама

Очільник МЗС Радослав Сікорський пригрозив Росії після порушення повітряного простору. Щодо можливості збиття російських суден, він наголосив, що такі рішення перебувають у компетенції військового командування.

Своєю чергою, президент Чехії Петр Павел закликав НАТО збивати літаки РФ, якщо вони будуть продовжувати перевіряти реакцію союзників. З його слів, зараз країни Альянсу прагнуть не допустити ескалації, але ця обережність може мати й інший наслідок. Адже Москва може сприйняти стриманість союзників як ознаку відсутності готовності до рішучих дій.

Новини партнерів

Новини партнерів