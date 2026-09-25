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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
157
Час на прочитання
3 хв

Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 26–27 вересня

Ці вихідні, 26 і 27 вересня, зірки призначили для щастя та радості, тільки в одному випадку вони будуть тихими, світлими та спокійними, а в іншому — активними, бурхливими та насиченими.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Субота, 26 вересня, День світової гармонії, коли слід прагнути до чистоти в усьому — від власної душі до навколишнього світу загалом. Можна і потрібно відпочивати, включаючи до списку занять дня лише інтелектуальні завдання — наприклад, розгадувати кросворди, що є чудовим тренуванням для розуму. Час — особливо ввечері — бажано провести в колі сім’ї, що сприятиме зміцненню зв’язків із близькими людьми.

Незважаючи на вихідні, не можна дозволяти лінощам, які цього дня будуть властиві багатьом із нас, повністю опанувати нами: краще зайнятися наведенням ладу та створенням затишку в домі.

Неділя, 27 вересня — день, коли категорично не рекомендується нудьгувати й сумувати: вищі сили, які допомагають людині, можуть сприйняти таку поведінку як невдячність і образитися.

Якщо немає приводу для нестримних веселощів, що цілком зрозуміло в наш час, важливо хоча б намагатися знайти собі цікаве заняття, яке вже саме собою може викликати приємні емоції. Розв’язання ділових питань краще перенести на інший день, а ось угоди — особливо фінансового характеру — обіцяють бути вдалими. Необхідно уникати сухого тону в спілкуванні з близькими людьми: вони можуть вирішити, що ми з якоїсь причини затаїли на них зло, і, зі свого боку, образяться на нас — вийде замкнуте коло.

Кому пощастить у цей вдалий і щасливий у всіх сенсах час?

Телець

Тельці отримають чудову нагоду помиритися з людиною, з якою вони — значною мірою саме завдяки своїй надзвичайній впертості — примудрилися посваритися деякий час тому. Відтоді представники цього знака думали винятково про аргументи, які б переконали партнера в тому, що нічого такого — поганого — вони не мали на увазі.

Найімовірніше, їм це вдасться, особливо якщо вони не почнуть виявляти невластиву їм підвищену емоційність: у іншому разі вони можуть вивести конфлікт на новий рівень і замість миру отримати продовження війни.

Терези

Терези зможуть досягти приголомшливих результатів — як у професійній сфері, якщо вони вирішать зайнятися роботою, так і в побуті. Але це станеться лише в тому разі, якщо вони, вирішивши, що вихідними можна дозволити собі трохи побайдикувати, не почнуть ледарювати.

Час сприятливий для активної діяльності, тоді й підсумки можна буде підбити із задоволенням. Тим паче, що, поквапившись — а цими днями поспіх, звичайно, у розумних межах, не заборонений, — можна буде викроїти час для повноцінного відпочинку. Найкраще — на природі, звісно, за умови гарної погоди.

Риби

Рибам не тільки можна, але й потрібно запрошувати гостей — щоправда, лише найближчих і найулюбленіших; знайомим, які ставляться до них упереджено, у домі представника цього знака цими днями — та й у будь-який інший час — не місце.

Привід для веселощів у кожного з них буде свій, але обов’язково особливий — такий, що матиме безпосередній вплив на все їхнє подальше життя. Саме тому атмосфера має бути на найвищому рівні, а спілкування — не формальним, а душевним. Не варто шкодувати часу та сил на підготовку такого «заходу», тоді й спогади не згаснуть навіть з роками.

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