Джентльменську чарівність Тома Круза на адресу принцеси Кейт заскочили на камери

Принцеса Кейт і Том Круз / © Getty Images

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На прем'єрі фільму «Діггер», що відбулася у вівторок на Лестер-сквер, Том Круз (що зіграв у фільмі головну роль), вкотре простяг руку принцесі Уельській на червоній доріжці, коли вона спускалася сходами.

Принцеса Уельська викликала фурор на червоній доріжці в розкішній баклажановій сукні від Jenny Packham з шовкового шифону з глибоким декольте, драпуванням на талії і спадною спідницею. Взута Кетрін була в оксамитові туфлі-човники від Jimmy Choo, а в руках тримала клатч із оксамиту кольору бордо теж від Jimmy Choo.

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Принц Вільям, принцеса Кейт та Том Круз / © Getty Images

Згодом Том Круз розповів про членів королівської сім'ї: «Я просто люблю їх. Це прекрасні люди, і я відчуваю до них величезну повагу», - пише Hello!

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Багато королівських шанувальників назвали цей жест з боку актора звичайною джентльменською поведінкою.

Принцеса Кейт та Том Круз / © Getty Images

Так само відбувалося на прем'єрі фільму «Топ Ган: Маверік» 2022 року, коли принцеса Кейт та принц Вільям відвідували прем'єру минулого разу.

Принцеса Кейт і Том Круз 2022 року / © Associated Press

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