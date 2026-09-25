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Джентльменську чарівність Тома Круза на адресу принцеси Кейт заскочили на камери
Принцеса Кейт відвідала цього тижня з принцом Вільямом прем'єру фільму "Діггер" у Лондоні.
На прем'єрі фільму «Діггер», що відбулася у вівторок на Лестер-сквер, Том Круз (що зіграв у фільмі головну роль), вкотре простяг руку принцесі Уельській на червоній доріжці, коли вона спускалася сходами.
Принцеса Уельська викликала фурор на червоній доріжці в розкішній баклажановій сукні від Jenny Packham з шовкового шифону з глибоким декольте, драпуванням на талії і спадною спідницею. Взута Кетрін була в оксамитові туфлі-човники від Jimmy Choo, а в руках тримала клатч із оксамиту кольору бордо теж від Jimmy Choo.
Згодом Том Круз розповів про членів королівської сім'ї: «Я просто люблю їх. Це прекрасні люди, і я відчуваю до них величезну повагу», - пише Hello!
Багато королівських шанувальників назвали цей жест з боку актора звичайною джентльменською поведінкою.
Так само відбувалося на прем'єрі фільму «Топ Ган: Маверік» 2022 року, коли принцеса Кейт та принц Вільям відвідували прем'єру минулого разу.