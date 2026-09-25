Майклу Дугласу — 82: як голлівудський актор підтримує Україну і до кого звернувся в особливий день

Майкл Дуглас / © Associated Press

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Американський актор Майкл Дуглас 25 вересня святкує 82-річчя.

Володар двох премій «Оскар» за роки кар’єри зіграв десятки ролей, однак поза кіно увагу українців привернула його чітка позиція щодо війни та особистий візит до Києва. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про 82-річного Майкла Дугласа, його враження від України та до кого він звернувся у свій день народження.

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Візит зірки Голлівуду до Києва під час війни

У вересні 2024 року Майкл Дуглас уперше приїхав до України. Разом із сином Діланом він став спеціальним гостем четвертого Саміту перших леді та джентльменів у Києві. Під час поїздки актор відвідав Михайлівський Золотоверхий собор, Андріївську церкву, Володимирську гірку, а також Національний музей історії України у Другій світовій війні.

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Майкл Дуглас з сином у Києві / © instagram.com/michaelkirkdouglas

Після повернення Дуглас зізнався, що столиця вразила його значно більше, ніж він очікував. Він назвав Київ «чарівним містом» та «фантастичним мегаполісом», а також відзначив його архітектуру, культуру та «дивовижну енергетику».

Окремо актор говорив про українців. Під час спілкування з журналістами він назвав наш народ «напрочуд сильним» та «об’єднаним», а на зустрічі з Володимиром і Оленою Зеленськими заявив, що Україна є нагадуванням для американців про значення демократії та відповідальності громадян.

Майкл Дуглас у Києві / © instagram.com/michaelkirkdouglas

Кому Майкл Дуглас присвятив свій день народження

У свій день народження актор вже традиційно не зміг обійти свій шлюб з акторкою Кетрін Зетою-Джонс. В Instagram він опублікував особливий допис-присвяту коханій. Бо річ у тому, що за дуже несподіваним поворотом долі вона також народилася 25 вересня. Щоправда, на 25 років пізніше за нього.

Дуглас зізнався, що вперше закохався в акторку, коли побачив її на екрані. За його словами, вона була для нього «магією», яка виходила далеко за межі краси, і тоді він зрозумів, що саме вона — та людина, з якою має бути.

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Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

«Я ніколи раніше не закохувався, дивлячись фільм. Аж поки не побачив Кетрін. Вона була магічною — такою, яка виходила далеко за межі простої краси. І я був упевнений, як ніколи ні в чому іншому, що саме вона — та сама. Такі моменти трапляються лише раз у житті, якщо вам пощастить. Це той єдиний момент, коли ти без жодного сумніву розумієш, що вам судилося бути разом. З днем народження, Кетрін! Я кохаю тебе завжди і назавжди!» — щемко написав актор, додавши, що цей уривок увійшов до його мемуарів під назвою «One Helluva Ride».

До слова, Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс перебувають у шлюбі від 2000 року. Подружжя виховує двох дітей — сина Ділана та доньку Керіс.

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