Майклу Дугласу — 82: как голливудский актер поддерживает Украину и к кому обратился в особый день

Майкл Дуглас / © Associated Press

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Американский актер Майкл Дуглас 25 сентября отмечает 82-летие.

Обладатель двух премий «Оскар» за годы карьеры сыграл десятки ролей, однако вне кино внимание украинцев привлекла его четкая позиция по поводу войны и личный визит в Киев. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше о 82-летнем Майкле Дугласе, его впечатлении от Украины и к кому он обратился в свой день рождения.

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Визит звезды Голливуда в Киев во время войны

В сентябре 2024 года Майкл Дуглас впервые приехал в Украину. Вместе с сыном Диланом он стал специальным гостем четвертого саммита первых леди и джентльменов в Киеве. Во время поездки актер посетил Михайловский Златоверхий собор, Андреевскую церковь, Владимирскую горку, а также Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

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Майкл Дуглас с сыном в Киеве / © instagram.com/michaelkirkdouglas

По возвращении Дуглас признался, что столица поразила его гораздо больше, чем он ожидал. Он назвал Киев «волшебным городом» и «фантастическим мегаполисом», а также отметил его архитектуру, культуру и «удивительную энергетику».

Отдельно актер говорил об украинцах. Во время общения с журналистами он назвал наш народ «удивительно сильным» и «объединенным», а на встрече с Владимиром и Еленой Зеленскими заявил, что Украина является напоминанием для американцев о значении демократии и ответственности граждан.

Майкл Дуглас в Киеве / © instagram.com/michaelkirkdouglas

Кому Майкл Дуглас посвятил свой день рождения

В свой день рождения актер уже традиционно не смог обойти вниманием свой брак с актрисой Кэтрин Зета-Джонс. В Instagram он опубликовал особый пост-посвящение возлюбленной. Ведь дело в том, что по очень неожиданному повороту судьбы она также родилась 25 сентября. Правда, на 25 лет позже него.

Дуглас признался, что впервые влюбился в актрису, увидев ее на экране. По его словам, она была для него «магией», которая выходила далеко за пределы красоты, и тогда он понял, что именно она — человек, с которым ему судилось быть.

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Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

«Я никогда раньше не влюблялся, смотря фильм. Пока не увидел Кэтрин. Она была магической — выходящей далеко за пределы простой красоты. И я был уверен, как никогда ни в чем другом, что именно она — та самая. Такие моменты бывают только раз в жизни, если вам повезет. Это тот единственный момент, когда ты без всякого сомнения понимаешь, что вам суждено быть вместе. С днем рождения, Кэтрин! Я люблю тебя всегда и навсегда!» — щемяще написал актер, добавив, что этот отрывок вошел в его мемуары под названием «One Helluva Ride».

К слову, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс состоят в браке с 2000 года. Супруги воспитывают двоих детей — сына Дилана и дочь Кэрис.

Напомним, в этот день в семье звездного боксера Александра Усика тоже праздник. Спортсмен празднует 17-ю годовщину брака и в новом имидже показал романтику на фото с женой.

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