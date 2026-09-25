Скаут Уиллис / © Getty Images

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35-летняя Скаут — средняя дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса — посетила показа Модного дома Alberta Ferretti, который прошел в рамках Недели моды. На фэш-мероприятие она пришла в красивом образе total white.

Скаут Уиллис / © Getty Images

Она надела белоснежный костюм, состоящий из жакета с кружевом на воротнике и широких брюк. Лаконичный наряд она дополнила минималистичными украшениями, белой крупной сумкой-клатчем, красным маникюром и остроносыми туфлями.

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Волосы Скаут распустила, а в макияже сделала акцент на глазах.

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Отметим, Скаут — средняя дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса. Она пошла по творческому пути родителей, однако выбрала музыку: выступает как певица и автор песен. В последние годы она также регулярно появляется на крупных модных мероприятиях и сотрудничает с известными брендами.

Ранее, напомним, дочь-модель Пола Уокера сверкнула прессом в винтажном наряде Prada.

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