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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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375
Час на прочитання
1 хв

35-річна донька Демі Мур і Брюса Вілліса — Скаут — в гарному образі вийшла в світ

Дівчина стала гостею Міланського тижня моди.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Скаут Вілліс

Скаут Вілліс / © Getty Images

35-річна Скаут — середня дочка Демі Мур і Брюса Вілліса — відвідала показ Модного дому Alberta Ferretti, який відбувся в рамках Тижня моди. На цей модний захід вона прийшла у красивому образі total white.

Скаут Вілліс / © Getty Images

Скаут Вілліс / © Getty Images

Вона одягла білосніжний костюм, що складався з жакета з мереживом на комірі та широких брюк. Лаконічне вбрання вона доповнила мінімалістичними прикрасами, білою великою сумкою-клатчем, червоним манікюром та туфлями з гострим носком.

Скаут розпустила волосся, а в макіяжі зробила акцент на очах.

Зазначимо, Скаут — середня донька Демі Мур та Брюса Вілліса. Вона пішла творчим шляхом батьків, однак обрала музику: виступає як співачка та авторка пісень. Останніми роками вона також регулярно з’являється на великих модних заходах і співпрацює з відомими брендами.

Нагадаємо, раніше донька-модель Пола Вокера продемонструвала прес у вінтажному вбранні від Prada.

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