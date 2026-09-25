Скаут Вілліс / © Getty Images

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35-річна Скаут — середня дочка Демі Мур і Брюса Вілліса — відвідала показ Модного дому Alberta Ferretti, який відбувся в рамках Тижня моди. На цей модний захід вона прийшла у красивому образі total white.

Скаут Вілліс / © Getty Images

Вона одягла білосніжний костюм, що складався з жакета з мереживом на комірі та широких брюк. Лаконічне вбрання вона доповнила мінімалістичними прикрасами, білою великою сумкою-клатчем, червоним манікюром та туфлями з гострим носком.

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Скаут розпустила волосся, а в макіяжі зробила акцент на очах.

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Зазначимо, Скаут — середня донька Демі Мур та Брюса Вілліса. Вона пішла творчим шляхом батьків, однак обрала музику: виступає як співачка та авторка пісень. Останніми роками вона також регулярно з’являється на великих модних заходах і співпрацює з відомими брендами.

Нагадаємо, раніше донька-модель Пола Вокера продемонструвала прес у вінтажному вбранні від Prada.

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