Курячі стегна зі сливами та іншими фруктами: рецепт ароматного мʼяса

Курячі стегна зі сливами tiktok.com/@bude_smachno_razom

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Якщо вам хочеться приготувати курку цікавіше, ніж зазвичай, спробуйте запекти її зі сливами та грушею. Рецепт, про який розповіли на сторінці Буде смачно разом не потребує складних інгредієнтів чи тривалого стояння біля плити, більшу частину роботи за вас зробить духовка.

Інгредієнти курячі стегна 8 шт. сливи 300–400 г груша 1 шт. в’ялена вишня цибуля 1–2 шт. сіль чорний мелений перець паприка дрібка кориці

Курячі стегна зі сливами tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготування

Курячі стегна промийте та добре обсушіть паперовим рушником. Посоліть, поперчіть, додайте паприку та, за бажанням, трохи кориці — вона зробить аромат страви виразнішим. Цибулю наріжте півкільцями. Сливи розріжте навпіл і видаліть кісточки, а грушу наріжте часточками. У форму для запікання викладіть цибулю, зверху розмістіть курячі стегна. Навколо розкладіть сливи, грушу та в’ялену вишню. Накрийте форму кришкою чи фольгою та поставте у розігріту до 180°C духовку приблизно на 60 хв. Потім зніміть кришку чи фольгу та запікайте ще близько 30 хв, щоб курка апетитно підрум’янилася.

У результаті ви отримаєте ніжну курку з рум’яною скоринкою та фруктовим соусом, у якому поєднуються солодкість груші, приємна кислинка слив і насичений смак в’яленої вишні.

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