Дакота Джонсон у прозорій мереживній сукні блиснула білизною на прем’єрі у Лондоні

Дакота Джонсон / © Associated Press

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У лондонському кінотеатрі Curzon Mayfair відбулася прем’єра психологічного трилера «Веріті». На червоній доріжці з’явилася виконавиця головної ролі Дакота Джонсон.

Дакота Джонсон / © Associated Press

36-річна акторка постала перед фотографами у довгій прозорій сукні від Colleen Allen, повністю виготовленій із ніжного квіткового мережива кольору слонової кістки. Вбрання мало приталений силует, глибоке V-подібне декольте, короткі рукави та виріз на спині. Крізь прозору тканину було видно чорний комплект білизни Fleur du Mal.

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Дакота Джонсон / © Associated Press

Лук Дакота доповнила чорними босоніжками на високих підборах, золотим ланцюжком із невеликою підвіскою у вигляді сердечка, браслетом і кількома каблучками з діамантами.

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Дакота Джонсон / © Associated Press

Джонсон зробила макіяж із чорними стрілками, рожевими рум’янами та нюдовою помадою, рівне укладання з чубчиком і чорний манікюр.

Дакота Джонсон / © Associated Press

На прем’єрі акторка позувала разом із Джошем Гартнеттом, який зіграв Джеремі Кроуфорда. Він був одягнений у чорний костюм Jacquemus вільного крою, білу сорочку без краватки та класичні туфлі.

Джош Гартнетт і Дакота Джонсон / © Associated Press

Виконавиця ролі Веріті Кроуфорд Енн Гетевей пропустила лондонську прем’єру. Акторка нині очікує на третю дитину від свого чоловіка Адама Шульмана.

Нагадаємо, фільм «Веріті» зняв режисер Майкл Шоволтер за однойменним романом Коллін Гувер. У центрі сюжету — письменниця Ловен Ешлі, яку наймають завершити серію книжок відомої авторки після загадкового нещасного випадку. Працюючи в маєтку родини Кроуфордів, вона знаходить незакінчений рукопис із моторошними подробицями минулого Веріті та її чоловіка. В український прокат стрічка вийде 1 жовтня.

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