Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 26 вересня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 26 вересня?

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Місяць розповідає

Цей день — час відпочинку від професійного та психологічного напруження минулих днів. Він створений для спокою, коли важливо уникати поспіху та метушні, а лінощі — і це логічно для вихідного дня — не тільки не заборонені, а й вітаються.

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Місяць рекомендує

Можна просто відпочивати, гуляти на свіжому повітрі, займатися своїм хобі. Зірки радять вирушити за місто, де свіже повітря допоможе відновити сили та прояснити думки. Водночас не варто намагатися «накопичувати» внутрішню енергію — треба дозволити їй спокійно текти, не зупиняючись і не застоюючись. Зірки також радять мріяти й будувати плани на майбутнє: чим яскравішими й більш багатообіцяльними вони будуть, тим більше у них шансів стати реальністю.

Місяць застерігає

Небажано спілкуватися з неприємними або агресивними, а також негативно налаштованими щодо нас людьми — це може порушити внутрішню рівновагу, яку цього дня варто зберігати. З цією ж метою не можна ні з ким сваритися та конфліктувати, навіть якщо привід для з’ясування стосунків здасться нам вагомим.

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