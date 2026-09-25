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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 26 вересня

Місяць — не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 26 вересня?

Місяць розповідає

Цей день — час відпочинку від професійного та психологічного напруження минулих днів. Він створений для спокою, коли важливо уникати поспіху та метушні, а лінощі — і це логічно для вихідного дня — не тільки не заборонені, а й вітаються.

Місяць рекомендує

Можна просто відпочивати, гуляти на свіжому повітрі, займатися своїм хобі. Зірки радять вирушити за місто, де свіже повітря допоможе відновити сили та прояснити думки. Водночас не варто намагатися «накопичувати» внутрішню енергію — треба дозволити їй спокійно текти, не зупиняючись і не застоюючись. Зірки також радять мріяти й будувати плани на майбутнє: чим яскравішими й більш багатообіцяльними вони будуть, тим більше у них шансів стати реальністю.

Місяць застерігає

Небажано спілкуватися з неприємними або агресивними, а також негативно налаштованими щодо нас людьми — це може порушити внутрішню рівновагу, яку цього дня варто зберігати. З цією ж метою не можна ні з ким сваритися та конфліктувати, навіть якщо привід для з’ясування стосунків здасться нам вагомим.

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