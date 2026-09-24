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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 25 вересня

Удача потрібна завжди й усім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Скорпіон

Скорпіон / © Credits

Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 25 вересня?

День численних спокус, які поставатимуть перед нами буквально на кожному кроці. Може здатися, що, піддаючись їм, ми лише потураємо своїм дрібним слабкостям — обжерливості чи марнотратству, але наслідки таких вчинків можуть бути надзвичайно серйозними.

Щоправда, зрозуміти це ми зможемо набагато пізніше, коли виправити щось буде вже складно, тому дуже важливо стриматися й не піддатися спокусам. Цей день також не терпить легковажності — ні в справах, ні в словах, ні в думках: перш ніж щось зробити, необхідно добре — і бажано не один раз — подумати і лише після цього діяти.

Скорпіон

У Скорпіонів на перший план вийдуть стосунки з дітьми, які останнім часом дають представникам цього знака чимало приводів для радості та відчуття власної батьківської спроможності й успішності.

Схоже, їхні син чи донька поставили собі нову мету у навчанні чи спорті, тому дуже важливо підтримати їх на початковому етапі реалізації їхнього плану, тоді все складеться максимально вдало — не можна недооцінювати роль батьків у житті навіть дорослих і успішних дітей.

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