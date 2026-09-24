"Їжаки" по-закарпатськи: рецепт із картопляною кулешею

"Їжаки" по-закарпатськи з картопляною кулешею tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Реклама

Фудблогерка Мирослава Пекарюк розповіла про рецепт «домашніх їжаків» по-закарпатськи з кулешею на картоплі. Страва виходить по-справжньому домашньою, бо соковиті м’ясні котлетки, густа сметанна підлива та ніжна картопляна кулеша створюють дуже ситне та ароматне поєднання.

Це не найлегша страва у меню, але саме для таких рецептів і потрібен привід зібратися за великим столом.

Реклама

«Їжаки» по-закарпатськи з картопляною кулешею tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Інгредієнти

Для їжаків

свинячий фарш — 500 г

яловичий фарш — 500 г

цибуля — 1 шт.

велика картопля — 2 шт.

паприка — 1 ч. л

сухий часник

сіль

чорний перець

олія

Для сметанної підливи

масло — 50 г

борошно — 2 ст. л

вода- 700 мл

домашня сметана — 200 г

сіль

Для картопляної кулеші

картопля — 200 г

вода — приблизно 1,5 л

кукурулзяна крупа — 150 г

масло — 30 г

сіль

Приготування

Їжаки

Спочатку змішайте два види фаршу. Додайте натерту цибулю, паприку, сіль, перець і сухий часник. Дві картоплини натріть на великій тертці, добре відтисніть зайвий сік і додайте до фаршу. Ретельно вимішайте масу, щоб картопля рівномірно розподілилася, а потім сформуйте невеликі довгасті котлетки — ті самі «їжаки». Розігрійте олію на сковороді та обсмажте їх з усіх боків до золотистої скоринки. Повністю готувати м’ясо на цьому етапі не потрібно, бо їжаки ще тушкуватимуться у підливі.

Сметанна підлива

У каструлі чи глибокій сковороді розтопіть масло, всипте борошно та постійно все помішуйте, щоб все злегка обсмажилося. Потім поступово влийте воду, добре перемішайте та доведіть до кипіння. Додайте сметану та сіль, після чого викладіть у підливу обсмажені їжаки. Накрийте кришкою та тушкуйте на невеликому вогні приблизно 15–20 хв, цього достатньо, щоб м’ясо повністю приготувалося, а підлива стала насиченою та ароматною.

Картопляна кулеша

Картоплю очистьте, наріжте, залийте водою, посоліть і відваріть до готовності. Коли вона стане м’якою, злийте відвар в окрему каструлю, а картоплю добре розтовчіть. Поверніть картопляний відвар до товченої картоплі, додайте кукурудзяну крупу, масло та добре перемішайте. Варіть кулешу на невеликому вогні до готовності крупи, періодично помішуйте.

Подавайте гарячих «їжаків» разом із картопляною кулешею, щедро поливши м’ясо сметанною підливою. Виходить домашня та дуже затишна страва із закарпатським настроєм.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів