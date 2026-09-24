Усі люди з високою самооцінкою мають ці три звички: перевірте себе

Як підвищити самооцінку: поради психологів / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Висока самооцінка — це не переконання, що ви кращі за інших. І не постійна впевненість у собі. Людина зі здоровою самооцінкою може сумніватися, помилятися, чути критику й навіть переживати невдачі, але не робить із цього висновок, що з нею щось не так. Психологи пов’язують здорову самооцінку насамперед із реалістичним ставленням до себе — розумінням власних сильних і слабких сторін та відчуттям власної цінності.

Вони не намагаються всім сподобатися

Людина зі здоровою самооцінкою не будує своє життя виключно навколо чужого схвалення. Вона може враховувати думку інших, але не дозволяє їй повністю визначати власні рішення.

Реклама

Такі люди здатні сказати «ні», якщо прохання суперечить їхнім можливостям, цінностям і бажанням. Вони не вважають, що відмова автоматично робить їх егоїстичними чи поганими.

Реклама

Вони спокійно визнають помилки

Сильна самооцінка не потребує безпомилковості. Навпаки, людина може сказати: «Я помилився», не принижуючи себе.

Замість «я ні на що не здатний» вона запитує себе: «Що саме пішло не так і що я можу зробити інакше наступного разу?». Такий підхід допомагає відокремити власну особистість від конкретної помилки.

Вони не дозволяють іншим визначати їхню цінність

Критика, відмова чи невдалий день не повинні ставати доказом власної неспроможності.

Людина зі здоровою самооцінкою може почути неприємну думку, проаналізувати її й вирішити, чи є в ній щось корисне. Але вона не віддає іншій людині право визначати свою цінність.

Реклама

Перевірте себе: чи можете ви відмовитися від того, що вам не підходить, визнати свою помилку без самоприниження та не руйнувати свою думку про себе через чужу критику? Якщо так, це важливі ознаки здорового ставлення до себе.

Самооцінка не формується одним рішенням. Вона підтримується щоденними діями: умінням поважати власні потреби, відповідати за свої вчинки та залишатися на своєму боці навіть тоді, коли щось не виходить.

Новини партнерів

Новини партнерів