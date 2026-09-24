Як українською правильно сказати "цветная капуста": мовознавці дали вичерпну відповідь

Як говорити українською правильно / © www.freepik.com/free-photo

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Назви звичних продуктів нерідко стають причиною мовних помилок. Одна з таких ситуацій виникає зі словосполученням «цветная капуста»: в українському мовленні можна почути «кольорова капуста», хоча нормативна назва цього овочу — цвітна капуста. Саме так її фіксують українські словники.

Чому правильно говорити «цвітна капуста»

Причина не пов’язана з кольором овочу. У їжу ми споживаємо щільне суцвіття цвітної капусти, яке складається з укорочених і потовщених квітконосних пагонів. Саме тому назва пов’язана зі словами «цвіт» і «цвітіння», а не з поняттям кольору.

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У «Словнику української мови» цвітна капуста визначена як сорт капусти, суцвіття якого вживається в їжу. Така назва зафіксована не лише в сучасних мовних ресурсах, а й у словникових виданнях української мови.

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Звідки взялася «кольорова капуста»

Варіант «кольорова капуста» виник переважно через механічний переклад російського словосполучення «цветная капуста». Проблема в тому, що російське «цветной» залежно від контексту може відповідати українським словам «кольоровий» або «цвітний». У цьому випадку буквальний переклад виявився неправильним.

Водночас слово «кольоровий» саме по собі є нормативним в українській мові. Наприклад, можна сказати «кольорові сорти цвітної капусти», якщо йдеться саме про їхнє забарвлення. Адже цвітна капуста буває не лише білою — існують зелені, жовті, фіолетові та помаранчеві різновиди.

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