Десять українських слів, які потрапили в інші мови: про це мало хто знає

Які українізми побутують в інших мовах / © Фото з відкритих джерел

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Українська мова не лише запозичувала слова з інших мов, а й сама впливала на лексику сусідів та мовних спільнот у різних країнах. Особливо активно українські слова поширювалися разом із культурою, кухнею, традиціями, козацькою історією та хвилями української еміграції. Мовознавці називають такі одиниці українізмами — словами або мовними формами, запозиченими іншими мовами з української.

Борщ

Один із найвідоміших прикладів — борщ. У різних мовах назва страви звучить подібно: англійською — borscht, німецькою — Borschtsch, польською — barszcz, румунською — borș. Водночас етимологічно саме слово набагато давніше за сучасні національні кухні й пов’язане з праслов’янською назвою рослини борщівника. Тому твердження, що слово «борщ» буквально походить лише від сучасної української мови, було б спрощенням.

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Вареники

Українське слово «вареники» стало назвою традиційної страви в англомовному середовищі, зокрема в Канаді. Англійське varenyky безпосередньо пов’язують з українським «вареники», утвореним від слова «варити».

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Гопак

Назва українського танцю практично не перекладається, а переходить до інших мов як hopak. Англійська назва походить від українського «гопак», а саме слово пов’язують із вигуком «гоп» та спорідненими українськими назвами танцювальних рухів.

Бандура

Український музичний інструмент відомий за межами України як bandura. Особливо помітно це в англомовних країнах, де слово закріпилося разом із культурою української діаспори.

Писанка

Слово «pysanka» використовується в англійській для позначення традиційно орнаментованого українського великоднього яйця. Воно не просто перекладає назву предмета, а зберігає українську культурну специфіку.

Гетьман

Українська історична назва «гетьман» увійшла до англійської як hetman. Там нею позначають історичний титул козацького військово-політичного керівника.

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Чумак

Ще одне слово, пов’язане з українською історією, — чумак. Англійське chumak використовується для назви традиційного українського торговця та візника, який перевозив товари, зокрема сіль.

Голубці

У канадській англійській можна зустріти holubtsi — назву української страви з капустяного листя та начинки. Це хороший приклад того, як разом із мігрантами в нову мовну спільноту переходить не переклад, а оригінальна назва культурної реалії.

Паляниця

Українське слово «паляниця» також відоме англомовній українській діаспорі як palanytsia або palianytsia. Воно позначає традиційний український хліб і стало особливо впізнаваним у міжнародному інформаційному просторі після 2022 року.

Козак

Слово козак має складнішу історію. Його етимологію пов’язують із тюркським словом на позначення вільної людини, тому називати його суто українським за походженням некоректно. Проте саме українська козацька традиція зробила цю назву широко відомою в європейських мовах: англійське Cossack, німецьке Kosak, французьке cosaque, італійське cosacco та інші форми пов’язані з українською історичною реальністю.

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