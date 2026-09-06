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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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159
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1 хв

Катерина Кухар похизувалась розвагами в басейні з 11-річною донькою, яка росте копією Стоянова

Знаменитість поділилась сімейними фото та висловилась про кінець літа.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Катерина Кухар із донькою

Катерина Кухар із донькою / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Українська прима-балерина Катерина Кухар похизувалась розвагами в басейні з 11-річною донькою від танцівника Олександра Стоянова.

Знаменитість говорить, що літо офіційно вже добігло кінця. Однак танцівниці ще хочеться насолодитися яскравими та спекотними днями. А зануритися в атмосферу літа Катерині Кухар допомагають світлини, які вона встигла наробити.

Зокрема, балерина похизувалась розвагами в басейні. Сама Катерина Кухар засмагала на надувному крабі. А от її 11-річчна донька Настя залюбки плавала, пірнала та активно проводила час у воді.

Катерина Кухар із донькою / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар із донькою / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

«Літо офіційно завершилося. Неофіційно — ще ні. В архівах залишилися красиві дні, тож не бачу причин не продовжити його хоча б у каруселі! Нехай це буде мій літу реверанс», — поділилась танцівниця.

Катерина Кухар із донькою / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар із донькою / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Користувачі зазначили, що такі кадри в них викликають літню ностальгію та бажання гайнути на відпочинок. Окрім того, і Катерині Кухар, і її доньці написали приємні компліменти. Деякі ж зазначили, що Настя — росте просто копією свого тата Олександра Стоянова.

Катерина Кухар із донькою / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар із донькою / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кухар на тлі чуток про розлучення висловилась про особисте життя. Виявляється, знайомі балерини вже шукають їй кавалера.

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