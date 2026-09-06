5 продуктів, які несправедливо критикують: чому варто їсти картоплю та попкорн

Картопля, попкорн, заморожені овочі, какао та кава насправді корисніше, ніж ви думали / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Багато популярних продуктів харчування здобули погану славу виключно через поширені та не зовсім правдиві дієтичні міфи. Проте виявляється, що їхнє свідоме додавання до щоденного меню може принести реальну користь без жодної шкоди для організму.

Про перелік їжі, яку несправедливо викреслюють зі списку покупок, повідомляє Teraz Gotuje.

Реклама

Неочікувані факти: заморожені овочі, попкорн та картопля

Всупереч поширеній думці, заморожені овочі та фрукти можуть містити значно більше цінних вітамінів, ніж свіжі імпортні плоди. Це пояснюється тим, що їх заморожують всього за кілька годин після збору, що дозволяє уникнути втрати корисних речовин під час тривалого транспортування.

Реклама

Так само несправедливо оцінюють попкорн, який за умови самостійного приготування на невеликій кількості кокосової олії стає багатим джерелом клітковини та поліфенолів. Однак варто категорично уникати готових варіантів для мікрохвильової печі, оскільки вони постачають в організм шкідливі затверділі жири та надмірну кількість солі.

Звичайну картоплю також хибно звинувачують у сприянні набору ваги, хоча сто грамів цього продукту містять лише близько вісімдесяти калорій. Головне пам’ятати про правильну термічну обробку, яка полягає у класичному варінні без додавання висококалорійних інгредієнтів на кшталт вершкового масла чи молока.

Напої та суперфуди: справжнє обличчя кави і какао

Натуральне какао без додавання цукру чи сухого молока є повноцінним суперфудом, який забезпечує потужну дозу антиоксидантів, вітамінів і мінералів. Саме тому чистий какао-порошок має обов’язково бути присутнім у збалансованому раціоні кожної людини, яка дбає про здорове харчування.

Кава ж, яку часто звинувачують у подразненні шлунка та підвищенні тиску, за умови помірного споживання чудово підтримує нервову систему. Поліфеноли у її складі активно захищають людський організм від руйнівного окислювального стресу та знижують ризик ожиріння печінки.

Реклама

Баланс у харчуванні: як розумно складати меню

Дієтологи рекомендують застосовувати гнучке правило «вісімдесят на двадцять», яке допомагає уникати виснажливих крайнощів у щоденному харчуванні. Згідно з цим принципом, основну частину меню має становити здорова та мінімально оброблена їжа, а меншу частку можна безпечно виділити на улюблені смаколики.

Жорсткі дієти найчастіше завершуються швидкими зривами, тоді як адаптивний підхід значно полегшує постійне дотримання правильних звичок протягом усього життя. Така розумна свобода вибору є набагато кориснішою для ментального здоров’я, адже вона запобігає надмірному стресу через обмеження в їжі.

Фінальні зміни у фігурі залежать винятково від суворого контролю калорій, тому для схуднення потрібно просто споживати менше енергії, ніж витрачається. Весь цей процес необхідно обов’язково підкріплювати регулярною фізичною активністю, яка має чудовий вплив на імунну, серцево-судинну та нервову системи.

Новини партнерів

Новини партнерів