Не дві й не три: скільки кави насправді потрібно для ідеальної чашки

Скільки кави потрібно на одну чашку / © pexels.com

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Якщо порошку забагато, кава може вийти надто міцною та гіркою. Якщо ж пошкодувати сировини, напій буде водянистим і не матиме насиченого аромату.

Тож скільки кави на чашку потрібно використовувати, щоб отримати збалансований смак? Є проста пропорція, від якої можна відштовхуватися.

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Скільки ложок кави потрібно на чашку

Для стандартної чашки кави як орієнтир можна використовувати 2 столові ложки меленої кави на приблизно 240 мл води.

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Важливо не набирати каву великою «гіркою». Ложки краще наповнювати рівномірно, адже навіть невелика різниця в кількості меленої кави може вплинути на смак готового напою.

Саме тому просте правило «одна ложка на чашку» не завжди працює. Об’єм чашки може відрізнятися, а разом із ним має змінюватися і кількість кави.

Чому не варто сліпо довіряти мірній ложці

Мірна ложка, яка йде в комплекті з кавоваркою або продається окремо, здається найзручнішим способом дозування. Проте такі аксесуари не обов’язково мають однаковий об’єм.

Одна мірна ложка може вміщувати близько столової ложки кави, інша — майже вдвічі більше. Через це орієнтуватися лише на кількість не зовсім надійно.

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Для більш передбачуваного результату краще використовувати звичайну столову ложку або, ще точніше, кухонні ваги.

Що робити, якщо кава виходить занадто міцною

Пропорція 2 ложки кави на 240 мл води — це не суворий закон. Смак у всіх різний, тому кількість меленої кави можна коригувати.

Якщо готовий напій здається занадто насиченим, спробуйте зменшити кількість до 1,5 столової ложки на таку саму кількість води. Це дасть м’якший смак.

Якщо ж кава здається надто слабкою, кількість меленої сировини можна поступово збільшувати. Найкраще змінювати пропорцію невеликими кроками, щоб зрозуміти, який варіант вам підходить.

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Не менш важлива кількість води

Навіть ідеально відміряна кава не врятує напій, якщо неправильно розрахувати об’єм води.

Проблема в тому, що позначки «чашка» на різних кавоварках можуть означати різну кількість рідини. Тому для точнішого результату варто хоча б один раз перевірити, скільки води фактично вміщує одна поділка вашого приладу.

Після цього буде набагато простіше підібрати потрібну кількість меленої кави.

Чи впливає обсмажування на смак

Так. Вид обсмажування також варто враховувати під час приготування.

Світле обсмажування зазвичай має більш виражені фруктові, квіткові або кислуваті відтінки, тоді як темне може давати насиченіший, гіркуватий і більш «смажений» смак.

Тому одна й та сама пропорція не обов’язково подарує однаковий результат із різними сортами та видами обсмажування.

Який помел краще вибрати

Для багатьох способів приготування кави оптимальним стартовим варіантом є середній помел. Він підходить, зокрема, для звичайних кавоварок і способу заварювання через фільтр.

Надто дрібний або занадто грубий помел може змінювати швидкість проходження води крізь каву, а отже — впливати на екстракцію та кінцевий смак.

Якщо напій регулярно виходить надто гірким, кислим або водянистим, проблема може бути не лише в кількості кави, а й у помелі.

Як знайти свою ідеальну пропорцію

Найпростіший спосіб — почати зі стандартного співвідношення 2 столові ложки меленої кави на 240 мл води.

Далі орієнтуйтеся на результат:

кава занадто міцна — трохи зменште кількість порошку;

напій водянистий — додайте трохи більше кави;

смак надто гіркий — перевірте не лише дозування, а й помел;

кава має виражену кислинку — зверніть увагу на сорт, обсмажування та спосіб заварювання.

Головне — не змінювати одразу кілька параметрів. Якщо поступово коригувати лише кількість кави або води, буде легше зрозуміти, яка пропорція підходить саме вам.

FAQ

Скільки кави потрібно на одну чашку?

Як орієнтир можна взяти 2 столові ложки меленої кави на приблизно 240 мл води. Якщо ви любите м’якший смак, почніть із 1,5 столової ложки та за потреби змінюйте пропорцію.

Скільки ложок кави потрібно на 250 мл води?

Для 250 мл води можна використовувати приблизно 2 столові ложки меленої кави. Якщо напій здається надто міцним, кількість кави можна трохи зменшити.

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