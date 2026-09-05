Таємниця 2000-річного персня: вчені знайшли деталь, яка змінила уявлення про власника

2000-річний перстень. Фото: Р. Поратом, Дж. Родман, К. Аміт, Фотографічний відділ IAA

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Стародавній перстень-печатка, знайдений у Юдеї, знову опинився в центрі уваги науковців. Новий аналіз грецького напису на артефакті допоміг дослідникові пояснити його можливий зв’язок із римською адміністрацією часів Понтія Пілата.

Про це повідомило видання Mült-kor.

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Перстень із мідного сплаву виявили ще у 1960-х роках під час розкопок фортеці Іродіум. На ньому зображена посудина, оточена грецькими літерами. Протягом десятиліть знахідка зберігалася у сховищі, а 2018 року ізраїльські дослідники припустили, що напис ΠΙΛΑΤΟ може бути пов’язаний із Понтієм Пілатом або кимось із його адміністрації.

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Згодом таке трактування поставили під сумнів. У дослідженні 2023 року науковці припустили, що літери могли утворювати два окремі слова. Однак новий аналіз пропонує інше пояснення напису.

Що означає напис на персні

За висновком автора нового дослідження, напис може бути грецькою транслітерацією латинського Pilato. У такому разі його значення можна передати як «до Пілата» або «для Пілата».

Водночас у написі є особливість: замість грецької літери омега наприкінці використано омікрон. Дослідник вважає це орфографічною помилкою, характерною для людей, які мали лише базове знання латини. Латинська O та грецький омікрон візуально схожі, тому майстер міг їх переплутати.

Незвичне розташування деяких літер автор пояснює дефектами матеріалу та обмеженим простором на поверхні персня.

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Кому міг належати перстень

Про можливого власника артефакту дослідникові підказали не лише літери, а й сам виріб. Перстень зроблено з недорогого мідного сплаву, тоді як високопоставлені представники римської влади користувалися золотими печатками або прикрасами з дорогоцінним камінням.

Вироби з мідних сплавів натомість були характерними для людей нижчого соціального становища, зокрема солдатів і чиновників невисокого рангу. На печатці також є посудина — мотив, поширений серед єврейського населення Юдеї у першому столітті.

Сукупність цих деталей дала підстави припустити, що власником міг бути раб або вільновідпущеник, залучений до роботи римської адміністрації. Перстень він міг використовувати як печатку під час оформлення документів, які прямували до префекта.

Таке трактування дає змогу інакше поглянути на роботу римської влади в Юдеї. Понтій Пілат керував провінцією від 26-го до 36 року нашої ери, коли місцева адміністративна система ще формувалася. Раніше в історичних моделях управління провінцією часто пов’язували винятково з римськими громадянами.

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