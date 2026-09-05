Ще на одній ділянці фронту оголошено перемир’я: деталі домовленості за посередництва МАГАТЕ

Запорізька АЕС / © Фото з відкритих джерел

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У суботу, 5 вересня, набуло чинності локальне перемир‘я, яке має забезпечити ремонт ліній електропередачі, що живлять окуповану Запорізьку АЕС, яка з 20 серпня залишається без зовнішнього електропостачання.

Про це повідомило МАГАТЕ у соцмережі Х.

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«Ще одне локальне перемир’я, досягнуте за посередництва МАГАТЕ, набуло чинності, щоб забезпечити ремонт ліній електропередач, необхідний для відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС після тривалого відключення, про що сьогодні повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що через військові дії на північному березі Дніпра 20 серпня станція втратила з’єднання з єдиною лінією електропередачі, що залишилася, — 330-кіловольтною лінією «Фероплавна-1». Відтоді Запорізька АЕС покладається на аварійні дизель-генератори для охолодження шести реакторів і басейнів із відпрацьованим паливом.

Наразі на станції закінчуються запаси дизельного палива, і протягом кількох днів їй може загрожувати повне знеструмлення, якщо не буде відновлене зовнішнє електропостачання, або не вдасться доставити додаткові запаси палива на об’єкт, розташований у зоні активних бойових дій.

«У межах тимчасового перемир’я навколо пошкодженої лінії електропередачі українські технічні фахівці розпочнуть ремонт лінії сьогодні після розмінування території», — зазначається в повідомленні.

У своїй заяві Гроссі додав, що обидві сторони конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ в інтересах ядерної безпеки та захисту.

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Команда МАГАТЕ контролюватиме хід ремонтних робіт під час перемир’я — вже сьомого за рахунком.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін віддав вказівку від опівночі не завдавати ударів по Києву упродовж трьох діб.

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