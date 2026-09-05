Збірна України драматично програла Бразилії у чвертьфіналі ЧС-2026 з сокки

Збірна України з сокки / Socca Ukraine

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Збірна України з сокки драматично програла команді Бразилії в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026, який триває у німецькому Ессені. Гра завершилася поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 2:3.

На 8-й хвилині українці відкрили рахунок — Юрій Щериця вдало зіграв на добиванні. Бразильці відігралися наприкінці першого тайму — Флавіо де Ліма реалізував буліт.

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Після перерви наша команда знову вийшла вперед — Сергій Гібало забив чудовий гол ударом злету в "дев'ятку".

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Однак наприкінці поєдинку бразильці замінили воротаря на польового гравця і за дві хвилини до кінця зрівняли рахунок — Флавіо де Ліма оформив дубль. А в компенсований час Раул Стеділе приніс "селесао" перемогу.

Огляд матчу

Таким чином, підопічні Михайла Шевченка не змогли повторити успіх чемпіонату світу 2023 року коли стали віцечемпіонами після поразки від Казахстану в серії булітів.

На ЧС-2026 збірна України з сокки завершила груповий етап з трьома перемогами в трьох матчах, напряму пробившись до 1/8 фіналу: на старті турніру наша команда перемогла Ліван (2:0), у другому поєдинку розгромила Пакистан (6:0), а в заключному турі розгромила Грузію (3:0). В 1/8 фіналу "синьо-жовті" обіграли Австралію (2:1).

Нагадаємо, що Socca — різновид футболу, де грають команди у форматі 6 на 6 гравців, два тайми по 20 хвилин. Від мініфутболу відрізняється кількістю гравців та розміром поля.

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