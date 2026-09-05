Збірна України обіграла Австралію і вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026 з сокки

Збірна України з сокки / Socca Ukraine

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Збірна України з сокки здолала команду Австралії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, який триває у німецькому Ессені. Гра завершилася перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:1.

У першому таймі за "синьо-жовтих" забили Сергій Гібало та Юрій Щериця, який реалізував буліт. Після перерви австралійці скоротили відставання — Тимофій Листопад відзначився автоголом. Однак це не завадило нашій команді втримати переможний результат.

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Огляд матчу

У чвертьфіналі збірна України зустрінеться з Бразилією, яка в 1/8 фіналу розгромила Албанію з рахунком 7:2.

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Матч 1/4 фіналу між Україною та Бразилією відбудеться у суботу, 5 вересня, о 14:30 за київським часом.

Додамо, що збірна України завершила груповий етап з трьома перемогами в трьох матчах, напряму пробившись до 1/8 фіналу. На старті турніру наша команда перемогла Ліван (2:0), у другому поєдинку розгромила Пакистан (6:0), а в заключному турі розгромила Грузію (3:0).

Зазначимо, що збірна України з сокки є віцечемпіоном світу 2023 року. Тоді у фіналі наша команда в серії булітів поступилася Казахстану.

Нагадаємо, що Socca — різновид футболу, де грають команди у форматі 6 на 6 гравців, два тайми по 20 хвилин. Від мініфутболу відрізняється кількістю гравців та розміром поля.

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