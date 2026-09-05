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Збірна України обіграла Австралію і вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026 з сокки
В 1/4 фіналу "синьо-жовті" зустрінуться з переможцем пари Бразилія — Албанія.
Збірна України з сокки здолала команду Австралії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, який триває у німецькому Ессені. Гра завершилася перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:1.
У першому таймі за "синьо-жовтих" забили Сергій Гібало та Юрій Щериця, який реалізував буліт. Після перерви австралійці скоротили відставання — Тимофій Листопад відзначився автоголом. Однак це не завадило нашій команді втримати переможний результат.
Огляд матчу
У чвертьфіналі збірна України зустрінеться з Бразилією, яка в 1/8 фіналу розгромила Албанію з рахунком 7:2.
Матч 1/4 фіналу між Україною та Бразилією відбудеться у суботу, 5 вересня, о 14:30 за київським часом.
Додамо, що збірна України завершила груповий етап з трьома перемогами в трьох матчах, напряму пробившись до 1/8 фіналу. На старті турніру наша команда перемогла Ліван (2:0), у другому поєдинку розгромила Пакистан (6:0), а в заключному турі розгромила Грузію (3:0).
Зазначимо, що збірна України з сокки є віцечемпіоном світу 2023 року. Тоді у фіналі наша команда в серії булітів поступилася Казахстану.
Нагадаємо, що Socca — різновид футболу, де грають команди у форматі 6 на 6 гравців, два тайми по 20 хвилин. Від мініфутболу відрізняється кількістю гравців та розміром поля.