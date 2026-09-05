Росія атакувала Миколаїв: дрона поцілили в “Епіцентр”, є постраждалі

Удар по «Епіцентру» / Архівне фото

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У п’ятницю ввечері, 4 вересня, російська армія здійснила серію ударів ударними безпілотниками типу Shahed по місту Миколаїв, цілеспрямовано поціливши у великий торговельний центр. Внаслідок ворожого нальоту постраждали цивільні громадяни, а також зафіксовані руйнування в навколишньому житловому секторі.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

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Наслідки удару та постраждалі

На місці події одразу почали працювати екстрені служби та профільні фахівці. Під час повторної хвилі ворожих атак на «Епіцентр» травми різного ступеня тяжкості отримала неповнолітня дівчина. Медики оперативно надали їй усю необхідну допомогу на місці, після чого ухвалили рішення про подальше амбулаторне лікування.

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«17-річна дівчина постраждала сьогодні ввечері внаслідок повторних ворожих ударів БпЛА типу „Shahed“ по торговельному центру в Миколаєві», — зазначив Георгій Решетілов.

Окрім неї, поранень зазнав 72-річний чоловік, якого бригади швидкої допомоги негайно госпіталізували до лікарні у середньому стані тяжкості.

За інформацією «Суспільного», очевидці події та працівники торговельного центру зазначають, що завдяки заздалегідь підготовленим укриттям вдалося уникнути значно більших жертв серед персоналу. За словами працівника закладу Дениса, колектив чітко знав алгоритм дій під час повітряної тривоги та вчасно спустився до безпечного місця.

Руйнування в місті та реакція влади

Окрім знищеного торговельного центру, вибухова хвиля та уламки дронів пошкодили сусідні житлові будинки, де повибивало шибки у вікнах. Міська влада одразу задіяла профільні комісії для обстеження території та допомоги мешканцям із закриттям вибитих вікон.

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Про це повідомив миколаївський міський голова Олександр Сенкевич. Мер підкреслив цинічність ворога, який продовжує методично бити по мирних цивільних об’єктах.

«Адміністрація району обстежила житловий сектор, де попередньо є пошкодження, зокрема вибиті вікна, тому будемо зв’язуватися з власниками та допомагати закрити пошкоджені вікна», — заявив Олександр Сенкевич.

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