Після 26 років страждань: жінці, яка перенесла 80 операцій, дозволили евтаназію

Евтаназія. Ілюстративне зображення / © Associated Press

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У Колумбії жінці, яка 26 років тому зазнала тяжкого нападу з використанням кислоти та відтоді перенесла понад 80 операцій, дозволили провести евтаназію. Йдеться про 58-річну Марію Консуело Кордобу, яка після нападу отримала важкі опіки та каліцтва обличчя.

Про це пише видання LADbible.

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Трагедія сталася у 2000 році в Боготі, куди вона разом із тодішнім чоловіком переїхала в пошуках роботи. Коли Кордоба відмовилася повертатися з ним до їхнього рідного регіону Чоко, чоловік, за її словами, сховав кислоту у пляшці з-під алкоголю.

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Коли жінка відчинила двері, він хлюпнув їй рідину в обличчя, після чого втік. Кордоба розповідала, що спочатку не зрозуміла, що саме сталося, оскільки думала, що чоловік просто тримав пляшку з алкоголем.

«Коли я відчинила двері, він хлюпнув у мене кислотою. Я не знала, що це кислота, бо вона була в пляшці з-під випивки. Я просто подумала, що він п’є», — розповіла вона колумбійському телебаченню.

Наслідки нападу залишилися на все життя

Після нападу Кордоба перенесла понад 80 хірургічних втручань, однак наслідки травм залишаються надзвичайно тяжкими.

За даними LADbible, нині жінці необхідні дві пластикові трубки в носі, щоб вона могла дихати, а замість рота залишився лише невеликий отвір.

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Марія Консуело Кордоба / © The LAD bible

Через отримані травми Кордоба має серйозні проблеми з харчуванням, не може працювати та продовжує чекати на чергові реконструктивні операції. За її словами, багаторічне лікування не змогло повернути їй нормальне життя, а стан із часом лише погіршувався.

У 2017 році жінка зустрілася з Папою Франциском під час його візиту до Колумбії. Кордоба розповіла понтифіку про свої страждання та зізналася, що замислюється про евтаназію.

За словами жінки, Папа закликав її продовжувати жити та пообіцяв, що в Колумбії їй допоможуть отримати необхідне лікування.

«Колумбія допоможе тобі зробити необхідні операції», — процитувала вона слова Франциска.

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Однак, як стверджує Кордоба, очікуваної допомоги вона так і не отримала.

«Але знаєте що? Мені ніхто не допоміг. Мені стало тільки гірше», — сказала вона.

Кордобі схвалили евтаназію

Згодом медична організація Capital Salud підтвердила, що Кордобі було схвалено проведення евтаназії. Таким чином, після десятиліть лікування та численних операцій жінка отримала можливість самостійно завершити життя відповідно до передбаченої колумбійським законодавством процедури.

У Capital Salud заявили, що й надалі надаватимуть Кордобі медичну допомогу та супроводжуватимуть її з повагою до її гідності.

«Марія Консуело й надалі отримуватиме підтримку, овіяна повагою, гуманізмом та гідністю. Ми готові забезпечити всі її медичні потреби», — заявили в організації.

Нагадаємо, раніше у Нідерландах вперше в історії країни застосували евтаназію до невиліковно хворої дитини віком до 12 років.

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