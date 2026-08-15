Переплутали двох пацієнток з однаковим ім’ям: жінка прокинулася після операції без частини геніталій

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Жінка з Мельбурна, Австралія, залишилася «приголомшеною» та «назавжди знівеченою» після того, як у лікарні її помилково прийняли за іншу пацієнтку та провели операцію, якої вона не мала проходити.

Про це пише Unilad.

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Дебра Б’юкенен розповіла, що після інциденту «втратила всю довіру» до медиків і тепер боїться звертатися по допомогу. За її словами, операція мала бути рутинною: жінка прибула до Жіночої та дитячої лікарні імені Джоан Кірнер при лікарні «Саншайн», щоб їй видалили ракову шкірну наросту в області таза.

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Однак після пробудження від наркозу Б’юкенан пережила шок — вона виявила, що під час процедури було видалено значну частину її зовнішніх статевих органів.

Як стверджується, медики повністю переплутали її з іншою пацієнткою, яка мала таке ж ім’я. Після операції жінку, за її словами, виписали з лікарні, майже не пояснивши, що саме сталося.

Дебра багато років працювала стоматологічною медсестрою, тому її особливо здивувало те, як персонал лікарні ідентифікував пацієнтів.

В інтерв’ю програмі A Current Affair вона розповіла: «Мені трохи важко про це говорити, бо там було дві Дебри, а ще в той час у них не вистачало персоналу. Мені було дуже важко це слухати. Я була налякана. Щоразу, коли мені доводиться йти до лікаря, я відчуваю тривогу; я втратила впевненість у собі».

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За словами жінки, наслідки операції залишили їй шрами на все життя. Б’юкенан наголосила, що медики не мають права допускати подібних помилок, коли йдеться про людське життя.

«Не можна припускатися помилок, коли йдеться про людину. Це не те саме, що розбити чашку. Для них це — життя», — сказала вона.

Жінка також пригадала момент, коли прокинулася після операції та зрозуміла, що сильно кровоточить.

«Чи можете ви пояснити, чому я так сильно кровоточу?» — нібито запитала Б’юкенан медсестру.

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У відповідь вона почула: «О, це частина операції».

«Яка операція? — запитала я. — Мені ж тут робили операцію», — і коли я доторкнулася до цього місця, воно все ще було на місці».

Дебра Б’юкенен / © скриншот з відео

Адвокатка Б’юкенан Ерін Монсальве заявила, що обставини справи видаються майже неймовірними. Особливе занепокоєння, за її словами, спричиняє те, що перед процедурою з жінкою належним чином не проконсультувалися та не отримали її згоди на проведення такої операції.

«Те, що з нею ніколи не консультувалися і вона не давала належної згоди на операцію до її проведення, — це, на мою думку, одна з найголовніших суті цієї справи», — заявила вона.

У Western Health, до структури якої належить лікарня, ситуацію прокоментували з посиланням на вимоги щодо конфіденційності пацієнтів.

Головний операційний директор Western Health Джон Ферраро у своїй заяві сказав: «З огляду на наші зобов’язання щодо захисту приватного життя та конфіденційності пацієнтів, ми не можемо коментувати питання надання медичної допомоги конкретному пацієнту. Відповідно до вимог Закону штату Вікторія про обов’язок відвертості, у разі виникнення небажаної події з пацієнтом ми приносимо вибачення, зустрічаємося з пацієнтом, проводимо розслідування інциденту та інформуємо про результати й вжиті заходи, спрямовані на запобігання повторенню подібних випадків».

Попри сильне занепокоєння щодо необхідності повторно проходити наркоз для видалення ракової шкірної мітки, Б’юкенан зазначила, що цю процедуру зрештою вже було успішно проведено.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що орган, який вважали "непотрібним", насправді може захищати від раку.

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