У Франківську місцевий "Робін Гуд" обкрадав багатих: усе закінчилось несподівано

У Франківську засудили злодія / © Freepik

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В Івано-Франківську міський суд виніс вирок місцевому мешканцю, який здійснив крадіжку з магазину, а пізніше у стані сильного алкогольного сп’яніння важко поранив ножем у шию військовослужбовця.

Злочинець намагався переконати суд, що красти у великих мереж — це «не злочин», а на бійця ЗСУ він нібито напав заради «самозахисту».

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Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області.

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Серія злочинів: від викрадення парфумів до кривавої розправи

Як встановило слідство та підтвердили матеріали справи, чоловік учинив два послідовних злочини:

Крадіжка в умовах воєнного стану: У липні 2025 року зловмисник зайшов до магазину «Єва» у селі Крихівці під Івано-Франківськом, непомітно заховав під сорочку дві пляшки чоловічої парфумованої води загальною вартістю майже 4700 гривень та втік, не розплатившись. Збройний напад на військового: Увечері 8 грудня 2025 року обвинувачений, перебуваючи в стані важкого алкогольного сп’яніння (аналізи показали понад 3 проміле алкоголю в крові), зайшов до продуктового магазину на вулиці Довженка та почав нецензурно лаятися на адресу продавчині та відвідувачів.

Поруч із магазином перебував військовослужбовець, який зайшов у приміщення та зробив агресивному чоловікові зауваження. У відповідь нападник зненацька вдарив бійця в обличчя, збивши з ніг. Коли військовий підвівся, відбив удар та відвернувся, дебошир дістав із кишені розкладний ніж і завдав йому щонайменше два удари в ділянку шиї.

Військовослужбовець дістав глибоку різану рану з пошкодженням венозних судин та втратив багато крові. На місце події терміново прибула карета швидкої медичної допомоги та госпіталізувала потерпілого до щелепно-лицевого відділення лікарні.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

На суді чоловік заявив, що «обкрадав багатих»

Під час судового засідання обвинувачений свою вину у крадіжці визнав лише частково, заявши, що викрадав товари «невеликої вартості», щоб продати їх незнайомцям, а на виручені гроші купувати горілку й харчі.

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«Крадіжки здійснював у магазинах, які належать багатим людям, тому не вважаю свої дії злочином», — переконував суд чоловік.

У нападі на військовослужбовця він взагалі відмовився визнавати провину. Нападник стверджував, що захищався від удару військового, а ніж нібито належав самому потерпілому.

Проте ці свідчення повністю спростували свідки події (продавчиня та відвідувачі магазину), медики, які надавали першу допомогу, та висновки судово-медичних експертиз, які виявили кров потерпілого на одязі та туфлях обвинуваченого.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням заздалегідь заготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень).

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Зважаючи на відсутність каяття, високий рівень небезпеки для суспільства та перебування під час злочину у стані алкогольного сп’яніння, суд призначив остаточне покарання у вигляді 5 років і 6 місяців позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою. Також із нього стягнуто витрати на проведення експертиз.

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