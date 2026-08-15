Погода 15 серпня готує "гарячий" сюрприз: де в Україні буде африканська спека

Погода в Україні / © ТСН

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Погода в Україні починає змінюватися через поступове послаблення впливу антициклону, який тривалий час забезпечував сухий режим. У суботу, 15 серпня, по всій країні збережеться комфортна температура. Проте синоптики застерігають про нові гідрологічні ризики.

Про це повідомли в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Україні 15 серпня: що прогнозує Укргідрометцентр

За даними фахівців, 15 серпня атмосферні процеси визначатиме антициклон, що поступово втрачає свою силу. На всій території України очікується невелика хмарність та суха погода без опадів. Повітряні потоки матимуть змінні напрямки зі швидкістю 3–8 м/с.

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Нічні показники температури становитимуть від 8° до 13° тепла. Протягом дня повітря прогріється до 23–28°. Найвищі температурні максимуми зафіксують на Закарпатті — від +30° до +33°. Водночас у східних та північно-східних областях денна температура сягатиме 20–25° тепла.

Погода 15 серпня. / © Укргідрометцентр

Попередження про стихійні гідрологічні явища 15 серпня

У період із 15 по 25 серпня через тривалу відсутність опадів на річках у басейнах Дністра (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька області), Сяну (Львівщина) та суббасейну Західного Бугу (Львівська, Волинська області) очікується подальше зниження рівнів води. Вони можуть впасти до найнижчих позначок за весь період спостережень, а на деяких ділянках — навіть нижче за них.

Зазначене зменшення водності досягне критеріїв маловоддя. На окремих відрізках малих річок можлива повна відсутність стоку, що ускладнить функціонування водогосподарського комплексу. У зв’язку з цим оголошено ІІІ рівень небезпеки — коричневий.

Нагадаємо, тепла погода чекає на українців 15 серпня, проте у низці західних областей синоптики застерігають про критичне обміління річок і загрозу пересихання водойм.

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