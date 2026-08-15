Ракетні удари по складах та неврожай: експерти й аграрії розкрили правду про запаси харчів в Україні

Росія атакує склади в Україні

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Фото та відео порожніх полиць — після нещодавніх російських ударів і знищення складів мережею почали ширитися дописи про дефіцит продовольчих товарів. І одразу почався продуктовий переполох.

Втім, у Центрі протидії дезінформації наголошують: це штучна паніка, і закликають українців не підігравати ворогу.

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Насправді, за оцінками експертів, попри те, що пошкодження складських приміщень позначилося на доставках великих мереж супермаркетів, продовольчого дефіциту в Україні немає. А те, що в деяких місцях є тимчасові перебої з деякими видами товарів, пов’язано виключно з логістикою — причин для тривоги немає.

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Постраждалі бізнеси вже заявили: попри збитки, вони продовжують працювати і до Дня Незалежності планують відновити звичне наповнення полиць.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

Порожні прилавки у столиці: у чому причина

Відчутне скорочення асортименту, подекуди порожні прилавки та таблички з написами: «Цей товар знищила Росія».

«Все по одній штуці, друзі, все по одній штуці… Пусті полиці в магазинах — це реальність… Були ряди овочів, дуже багато томатів, зараз така табличка… Все порозбирали, а нового виходить не завезли», — діляться спостереженнями кияни у соцмережах.

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І так — у багатьох столичних супермаркетах великих торгових мереж, особливо у спальних районах. Зникнення звичних товарів нагадало багатьом весну 2022 року.

«На жаль, ворог цілеспрямовано обстрілює розподільчі центри, логістику та інфраструктуру продовольчого забезпечення. Він хоче завдати значної шкоди продовольчій безпеці через обстріли всього ланцюга торгівлі. Проте підстав для дефіциту на сьогодні немає», — запевняє виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Атакувати продуктові склади по всій Україні росіяни почали впродовж кількох останніх місяців. Відчутного удару продовольчій логістиці завдали на початку серпня, коли ворожі ракети влучили у великі розподільчі центри Києва та області. Тоді загинули працівники, а близько 100 тисяч квадратних метрів складів холодного зберігання було знищено. Саме звідти до супермаркетів ішли м’ясо, молочна продукція, фрукти та овочі.

Як вирішуватимуть проблему з логістикою

Економісти заспокоюють: ситуація з порожніми полицями — це тимчасові труднощі окремих мереж. Повноцінно забезпечити киян продуктами можуть дрібніші магазини біля дому та ринки, куди продукцію звозять фермери.

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«По-перше, імпорт відкритий, і поляки активно займатимуть ті позиції, з яких росіяни вибивають український бізнес. Другий момент — останні удари були по окремих мережах, а інші лишилися без втрат. На конкурентній боротьбі ми не побачимо проблем із дефіцитом, а цінова пропозиція зберігатиметься без різких стрибків», — пояснює виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Водночас у Мінагрополітики наголошують: через загрозу нових ударів постачання треба децентралізувати — замінити великі розподільчі центри мережею дрібних холодильних хабів.

«Не тримати великі партії одночасно, а по максимуму їх розвозити й розподіляти, щоб забезпечити безперебійне постачання життєво необхідних продуктів. Основним фактором у логістиці є пальне та відстані. Якщо відстані суттєво зростатимуть, це може вплинути на ціну — деталі зрозуміємо впродовж кількох тижнів», — зазначає Тарас Висоцький.

Що буде з цінами на їжу восени

За даними статистики, нині на їжу українці витрачають до половини свого доходу. Покупці бідкаються: ціни постійно зростають.

«Ціни завжди високі. Пенсіонери дозволяють собі те, що можуть, беремо потроху. Подорожчало все: фрукти, овочі, молочка… Напевно, скоро взагалі злетять — у цьому допомагає ворог, який нас лупить щоденно», — скаржаться містяни.

Експерти закликають готуватися до сезонного перегляду цін восени. У серпні спостерігається тимчасове здешевлення городини, але у вересні, із завершенням збору врожаю, ціни на базові продукти підуть угору.

«У нас війна на виснаження, і спрогнозувати все важко, бо ми не знаємо, куди далі битиме ворог. Від цього залежатиме ціна. Проте врожай по борщовій групі непоганий — сподіваємося, що продовольчий кошик у цій категорії буде недорогим», — підкреслює Олег Пендзин.

Виклики на землі: засуха на Поліссі та загроза врожаю

Проблеми виникають не лише на складах, а й безпосередньо на полях. ТСН відвідала Житомирщину — традиційний край картоплярства.

«Бачите, як сухо. Картопля є, але питання у фракції… Якщо не піде дощ, є загроза, що вона взагалі не виросте до потрібного розміру», — бідкається аграрій, керівник овочевого напряму компанії Дмитро Гриненко.

Традиційно дощова північ України цьогоріч нагадує пустелю. Крім погодних аномалій, фермери працюють під постійною загрозою — всього за два десятки кілометрів розташований кордон із Білоруссю.

«Продаємо понад 15 тисяч тонн овочів за сезон. Але є проблеми з цінами на дизпаливо та перебоями з електроенергією. Ціна на картоплю на ринку зараз не найвища, а вирощування потребує витрат цілий рік», — додає аграрій.

Щоб не працювати у збиток, підприємство займається переробкою — миє та фасує продукцію, а також постачає картоплю до тих самих мереж супермаркетів, чиї склади постраждали від обстрілів.

Попри посуху та ризики, аграрії обіцяють зробити все можливе, щоб зібрати врожай та забезпечити кожного українця необхідними харчами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПОЛИЦІ МАГАЗИНІВ ПУСТІЮТЬ? Вся правда про дефіцит та нові цінники через російські атаки!

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