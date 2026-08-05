Зеленський розкрив, як Україна планує зменшити ракетні удари Росії

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Українські військові будуть знищувати російські пускові установки на території РФ, щоб зменшити кількість ракетних ударів по Україні та захистити об’єкти критичної інфраструктури й мирне населення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час засідання Ради національної безпеки і оборони.

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За словами глави держави, одним із ключових завдань Сил оборони є ураження засобів, з яких Росія здійснює атаки по українській території.

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«Військові знають, що їм потрібно знищувати пускові ворога, таким чином зменшити удари по Україні: по стратегічно важливій інфраструктурі, по цивільному населенню. Вони цим займаються й будуть це робити», — наголосив Зеленський.

Президент також закликав органи місцевої влади відповідально поставитися до реалізації заходів із підвищення стійкості регіонів в умовах війни.

«Від всіх громад, від всіх областей я дуже очікую, що ми серйозно поставимося до питання планів стійкості і виконання їх по максимуму», — зазначив глава держави.

Нагадаємо, радник президента України з питань розвитку оборонних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив, що Росія здатна запускати по 100 балістичних ракет щомісяця по Україні.

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Окрім того, представник ГУР Андрій Черняк підтвердив, що на заході Росії почали розгортання північнокорейського ракетного підрозділу. У складі підрозділу можуть бути шість пускових установок та 120 балістичних ракет для ударів по Україні.

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