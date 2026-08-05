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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
724
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 6 серпня для всіх знаків зодіаку: найкращий день для спілкування

Один із найкращих днів у всьому місячному календарі для спілкування, коли воно — у всіх сферах життя — виходить на новий рівень.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Метелики на квітках седума

Метелики на квітках седуму / © Associated Press

У цей час не тільки можна, а й потрібно вести переговори з діловими партнерами та керівництвом, а також з’ясовувати стосунки з близькими людьми, особливо якщо, на думку обох сторін, останнім часом ці стосунки зайшли в глухий кут.

Цього дня нам вдасться знайти переконливі аргументи та потрібні слова, щоб переконати співрозмовника стати на наш бік. Також цей день сприятливий для будь-яких фінансових операцій, але особливу увагу варто звернути на продаж і купівлю нерухомості: як у першому, так і в другому випадку ціна виявиться максимально вигідною.

Овен

День, коли ошуканства можна очікувати не лише від сторонніх, а й від близьких людей, тому дуже важливо ставити під сумнів будь-які слова та обіцянки, від кого б вони не походили — обережність виправдає себе.

Телець

Цього дня багато чого може здаватися зовсім не таким, яким є насправді: так, запізнення виявиться не прикрощам, а можливістю уникнути неприємностей, які були б неминучі, якби ти встиг до мети вчасно.

Близнята

Іноді — як-от цього дня — з’ясовуючи стосунки з близьким другом чи коханою людиною, не варто займати жорстку позицію, намагаючись за будь-яку ціну домогтися свого — поступка не завжди є поразкою.

Рак

Цього дня ніхто не зможе зачепити вас за живе, якщо ви самі цього не захочете, тому не варто зважати на чиїсь недружні випади: проігнорувавши їх, ви серйозно засмутите недоброзичливця.

Лев

Цього дня зірки не забороняють вам ризикувати — навпаки, навіть вважають таку поведінку доречною, але лише за однієї умови: її наслідки мають бути добре прораховані, інакше можна не виграти, а програти.

Діва

Поганий настрій, який останнім часом ускладнює ваше життя, не має нічого спільного з реальністю: не варто вважати його поганим передчуттям — найімовірніше, йдеться про звичайну втому, краще подумати про відпочинок.

Терези

За порадою щодо того, як вчинити в життєвій — чи професійній — ситуації, слід звертатися лише до тих, кого не можна запідозрити в корисливості, — до рідних чи близьких друзів.

Скорпіон

Сьогодні ваші коментарі щодо вчинків — та особистості — інших людей можуть бути особливо різкими й гострими, тому — звісно, якщо це можливо — краще вам максимально утриматися від них.

Стрілець

Представникам цього знака, які взяли на себе занадто багато професійних і домашніх справ, бажано все-таки розсортувати їх за ступенем важливості: якщо взятися одразу за все, є ризик нічого не встигнути.

Козоріг

Навіть якщо ваша позиція у конфлікті була справедливою, він не повинен тривати вічно, особливо якщо інша сторона вже неодноразово намагалася з вами помиритися — зірки радять зробити крок назустріч.

Водолій

Варто задуматися над тим, на скільки відсотків представники вашого знака використовують творчий потенціал, даний їм природою та зірками: найімовірніше, ви дуже неефективно ним розпоряджаєтеся.

Риби

За своїми словами важливо стежити завжди, але цього дня — особливо: будь-яке необдумане висловлювання може зруйнувати стосунки, які ви дуже цінуєте, оскільки вони пов’язують вас із близьким другом.

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