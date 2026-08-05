Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 6 серпня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

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Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 6 серпня?

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Місяць розповідає

Цей день сприятливий для грандіозних досягнень і починань. Треба скористатися цим часом, щоб втілити в життя все, що досі залишалося лише в планах — чим більше вдасться зробити за ці дні, тим краще.

Місяць рекомендує

Час — незважаючи на будній день — сприяє зустрічі з прекрасним: можна запланувати похід до театру, на концерт або просто прогулятися парком. Люди навколо будуть налаштовані максимально доброзичливо — підступів з їхнього боку очікувати не доводиться, якщо, звичайно, ми самі їх не спровокуємо — важливо утриматися від цього. Гарною прикметою стане розв’язання господарських питань: найкраще взятися за ремонт, але оскільки в наш час це може виявитися проблемою, потрібно хоча б провести генеральне прибирання, а заразом освіжити інтер’єр.

Місяць застерігає

Якщо у стосунках з коханою людиною виникає хоча б найменше непорозуміння, його одразу ж слід обговорити з нею: не варто замовчувати проблему, що виникла — від цього вона лише поглибиться.

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