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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
267
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 6 серпня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 6 серпня?

Місяць розповідає

Цей день сприятливий для грандіозних досягнень і починань. Треба скористатися цим часом, щоб втілити в життя все, що досі залишалося лише в планах — чим більше вдасться зробити за ці дні, тим краще.

Місяць рекомендує

Час — незважаючи на будній день — сприяє зустрічі з прекрасним: можна запланувати похід до театру, на концерт або просто прогулятися парком. Люди навколо будуть налаштовані максимально доброзичливо — підступів з їхнього боку очікувати не доводиться, якщо, звичайно, ми самі їх не спровокуємо — важливо утриматися від цього. Гарною прикметою стане розв’язання господарських питань: найкраще взятися за ремонт, але оскільки в наш час це може виявитися проблемою, потрібно хоча б провести генеральне прибирання, а заразом освіжити інтер’єр.

Місяць застерігає

Якщо у стосунках з коханою людиною виникає хоча б найменше непорозуміння, його одразу ж слід обговорити з нею: не варто замовчувати проблему, що виникла — від цього вона лише поглибиться.

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