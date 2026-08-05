Зелена стрілка, червоний хрест і жовта діагональ: як правильно читати реверсивний світлофор

Реверсний рух / Фото: Faktyday

Реклама

Реверсивний рух — це влаштування дорожнього руху, за якого напрямок по одній або кількох смугах може змінюватися на протилежний. Такі смуги використовують, щоб пропускати більше машин у напрямку, де в певний час утворився інтенсивніший потік.

Рух на реверсивній смузі регулює спеціальний світлофор, розташований над нею. Його сигнал стосується саме тієї смуги, над якою він установлений, а не всієї проїзної частини.

Реклама

Як читати три сигнали реверсивного світлофора

ПДР передбачають два основні сигнали реверсивного світлофора та додатковий жовтий сигнал:

Реклама

зелена стрілка, спрямована вниз — рух смугою дозволений;

червоний сигнал у вигляді літери X — рух смугою заборонений;

жовта стрілка, нахилена по діагоналі вниз праворуч — рух цією смугою заборонений, а водій має перебудуватися на смугу праворуч.

Жовта діагональна стрілка попереджає про зміну сигналу реверсивного світлофора. Вона не означає, що можна продовжувати рух до кінця ділянки — смугу треба безпечно залишити, перебудувавшись праворуч.

Якщо сигнал реверсивного світлофора над смугою, позначеною з обох боків розміткою 1.9, вимкнений, в’їжджати на неї заборонено. Тому темний світлофор не слід сприймати як дозвіл їхати.

Реверсний рух / Фото: Faktyday

Коли та як звільнити реверсивну смугу

Жовта діагональна стрілка вимагає перебудуватися праворуч. Маневр варто починати завчасно: оцінити обстановку, подати покажчик повороту та переконатися, що зміна смуги не створить небезпеки або перешкод іншим учасникам руху.

Червоний X забороняє рух смугою. Не варто різко гальмувати чи змінювати напрямок, якщо це може спричинити аварійну ситуацію: подальші дії залежать від дорожньої обстановки, розмітки та сигналів, що діють на конкретній ділянці.

Реклама

На в’їзді перевіряйте сигнал над смугою, а не лише її розмітку: заїзд на реверсивну смугу за вимкненого світлофора на ділянці з розміткою 1.9 ПДР забороняють.

Які знаки позначають реверсивну дорогу

У ПДР є кілька знаків, пов’язаних із реверсивним рухом:

5.13 «Дорога з реверсивним рухом» позначає початок ділянки, де напрямок по одній або кількох смугах може змінюватися на протилежний;

5.14 «Кінець дороги з реверсивним рухом» позначає завершення такої ділянки;

5.15 «Виїзд на дорогу з реверсивним рухом» попереджає, що попереду — дорога з реверсивною організацією руху.

Знаки допомагають розпізнати ділянку, але не замінюють сигнал світлофора над конкретною смугою. Водій має враховувати знаки, розмітку та фактичний сигнал світлофора.

Що не варто плутати

Реверсивний світлофор відрізняється від звичайної додаткової секції зі стрілкою. Додаткова секція регулює напрямок повороту на перехресті, а реверсивний світлофор дозволяє або забороняє рух смугою, над якою він установлений.

Реклама

Жовта діагональна стрілка — не просто попередження без обов’язкової дії. За ПДР вона забороняє рух позначеною смугою та вказує на потребу перебудуватися праворуч.

Матеріал пояснює загальні вимоги ПДР. У конкретній ситуації водій має враховувати дорожню ситуацію, розмітку, сигнали інших світлофорів і вказівки регулювальника.

Новини партнерів