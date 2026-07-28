Чому дизель і турбо — найгірший вибір для міста: експерти назвали ідеальний мотор для коротких дистанцій

Двигун авто / © Pixabay

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Часті короткі поїздки на відрізки у кілька кілометрів завдають автомобілю значно більше шкоди, ніж багатогодинні перегони автобаном. Через відсутність належного прогріву двигуна у системі осідає конденсат, а пальне почне розтирати й розріджувати моторну оливу.

Експерти видання auto-swiat.pl склали перелік силових агрегатів, які спроможні витримувати подібний міський ритм, і тих, купувати які для таких завдань категорично не варто.

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Якщо ваше щоденне авто — це дизель чи бензиновий мотор із прямим упорскуванням, намагайтеся хоча б щотижня здійснювати тривалі заїзди трасою. Це дозволить мотору та вихлопній системі повноцінно вийти на робочий температурний режим.

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Найкращий варіант: атмосферні бензинові двигуни

Ідеальним вибором для коротких відстаней є прості малооб’ємні атмосферні бензинові двигуни з непрямим (розподіленим) уприскуванням палива (наприклад, 1.0 MPI).

Чому вони найкращі:

Вони не мають турбонаддуву, безпосереднього впорскування, двомасових маховиків та складних фільтрів (GPF/DPF);

Вони дешевші в обслуговуванні, довговічні та стійкі до недогріву;

На первинному ринку такі мотори вимирають, але їх ще пропонують Fiat, Suzuki, Skoda та Renault.

Чому інші типи двигунів не підходять для міста?

1. Бензинові двигуни з безпосереднім уприскуванням

На холодному двигуні частина бензину осідає на стінках циліндрів і змивається в моторну оливу. Якщо їздити тільки на короткі відстані, олива не прогрівається до необхідної температури, бензин із неї не випаровується, що призводить до швидкої деградації мастила та прискореного зносу деталей.

2. Сучасні дизелі

Сучасний дизельний двигун — найгірший вибір для міста. Для регенерації фільтра твердих частинок (DPF) потрібна тривала їзда під навантаженням. У місті процес випалювання постійно переривається, що призводить до засмічення DPF, потрапляння солярки в оливу та дорогого ремонту.

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3. Електромобілі

З технічної точки зору, електрокар — ідеальне рішення для коротких відстаней. Йому не потрібен прогрів, він не має мастила, яке розбавляється паливом, та сажових фільтрів. Головні мінуси — висока вартість купівлі та складність заряджання, якщо немає власного гаража чи паркомісця.

Раніше експерти склали рейтинг найкращих автомобілів для активного відпочинку та подорожей.

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