Туристів закликали не їхати до двох країн ЄС через смертельну небезпеку: що відбувається

Згарище після лісових пожеж в Іспанії / © Getty Images

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Через масштабні лісові пожежі, які охопили Іспанію та Францію, понад 300 тис. людей були змушені евакуюватися. Влада та уряди інших країн закликають туристів утриматися від поїздок до постраждалих регіонів і стежити за екстреними оновленнями.

Про це повідомляє The Independent.

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Рекомендації для туристів, які планують поїздки до Іспанії та Франції, оновили через масштабні лісові пожежі, що охопили обидві країни.

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Уряд Великої Британії закликає громадян, які перебувають в Іспанії, не відвідувати постраждалі райони Мадрида та Авіли. Тим часом у Франції мандрівникам радять виконувати рекомендації місцевої влади та перед поїздкою уточнювати інформацію у власників помешкань або туристичних операторів.

Через стихію в Іспанії та Франції вже евакуювали понад 300 тис. людей. Крім того, влада розглядає можливість повної евакуації міста Бордо.

«Пожежі, які охопили нашу країну, досягли безпрецедентного масштабу», — заявив прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню.

До ліквідації наслідків пожеж залучили французьку армію, а Євросоюз направив на допомогу літаки та гелікоптери.

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Президентка автономної спільноти Мадрид Ісабель Діас Аюсо назвала ситуацію «наймасштабнішою пожежею в історії регіону». Вона зазначила, що поширенню вогню сприяли аномальна спека, сильний вітер і злиття кількох осередків займання.

Офіційні рекомендації для подорожей

Іспанія

За інформацією британського уряду, в Іспанії запровадили загальнонаціональний надзвичайний стан через пожежі в Мадриді та Авілі. Також повідомляється про нові осередки загоряння в інших внутрішніх регіонах країни.

Тим, хто перебуває в Іспанії, рекомендують:

виконувати всі вказівки місцевої влади та екстрених служб;

не відвідувати постраждалі райони і не прокладати через них маршрути;

регулярно стежити за повідомленнями служб надзвичайних ситуацій;

у разі виникнення небезпеки телефонувати за номером 112.

Туристам, які планують в’їзд до Іспанії через Францію, рекомендують заздалегідь ознайомитися з актуальними порадами щодо подорожей Францією. Аналогічна рекомендація стосується й тих, хто прямує до Іспанії з Гібралтару.

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Франція

Британський уряд попереджає про масштабні лісові пожежі в окремих районах департаменту Жиронда, зокрема поблизу Сомоса, Ле-Поржа та Леж-Кап-Ферре.

Французька влада вже евакуювала кемпінги, туристичні об’єкти та частину житлових кварталів.

Окреме велике займання також охопило частину департаменту Ланди, зокрема район Біскарроса і прилеглі території.

Влада попереджає, що доступ до постраждалих районів може бути обмежений, а перекриття доріг можливе без попередження.

Тим, хто перебуває в цих районах або лише планує туди поїздку, радять дотримуватися рекомендацій місцевої влади, стежити за повідомленнями місцевих ЗМІ, а також перед подорожжю уточнювати інформацію у місці проживання чи в туристичного оператора.

Для отримання актуальної інформації про лісові пожежі префектура відкрила гарячу лінію, яка працює від 09:00 до 17:00 за номером +33 (0)9 70 80 90 40 (для департаменту Жиронда потрібно обрати опцію 1).

Також мандрівники можуть відстежувати активні осередки займання за допомогою інтерактивної мапи лісових пожеж Франції.

Лісові пожежі у Європі — останні новини

Нагадаємо, через масштабні лісові пожежі, спричинені аномальною спекою та сильним вітром, в Іспанії оголошено надзвичайний стан: вогонь знищив тисячі гектарів лісу, дим досяг центру Мадрида, а влада визнала, що впоратися зі стихією самостійно не може, тому залучила авіацію з Греції та Італії. У Франції найскладніша ситуація на південно-західному узбережжі у Жиронді, де евакуюють 140 тис. осіб, а через зміну вітру полум’я стрімко наближається до передмість та аеропорту Бордо.

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